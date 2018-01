NASA admite care e cea mai mare problema la fiecare zbor cu avionul

Ziare.

Oameni de stiinta ai NASA au publicat rezultate privind efectele radiatiei cosmice in atmosfera. Cercetarea lor va contribui imbunatatirea monitorizarii radiatiilor in timp real pentru echipajul industriei, dar si pentru pasageri.Imagineaza-ti ca stai in avion. Esti prin stratosfera la 11.000 de metri, esti cu mult peste nori si pasari si chiar peste o mare parte din atmosfera. In ciuda aspectului sau, acesta regiune este de departe de a fi "goala". Chiar deasupra ta, particulele de energie, numite raze cosmice, vin din spatiul cosmic. Aceste particule se prabusesc in moleculele din atmosfera si provoaca o reactie in lant a descompunerii particulelor. In timp ce suntem in mare masura protejati de aceasta radiatie pe Pamant, in atmosfera subtire a stratosferei aceste particule pot afecta oamenii si electronicele deopotriva.