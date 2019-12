O insula din largul Timorului de Est foloseste o tehnologie ce transforma lumina solara si aerul in ... apa potabila

12.000 de litri de apa potabila pe luna

Tehnologia inovatoare utilizeaza puterea solara pentru a absorbi vaporii de apa din aer, pe care ii transforma apoi in apa potabila, cu scopul de a reduce poluarea cu deseuri din plastic si de a oferi astfel o resursa regenerabila de apa potabila acelei mici comunitati umane de pe insula Atauro, ce dispune de o bogata biodiversitate, informeaza Thomson Reuters Foundation."Oamenii care traiesc pe insula Atauro nu aveau in trecut posibilitatea de a bea apa proaspata care sa nu fie imbuteliata in recipiente din plastic", a declarat Rob Bartrop, director financiar al Zero Mass Water, compania americana aflata la originea acestei tehnologii.", a adaugat el pentru Thomson Reuters Foundation.Cresterea populatiei si schimbarile climatice pun o presiune tot mai mare pe rezervele limitate de apa dulce ale planetei noastre, iar penuriile de apa au inceput sa se agraveze si sa fie inregistrate din Orientul Mijlociu pana in Asia si America Latina, au anuntat luna trecuta oamenii de stiinta.Noul proiect, implementat in colaborare cu ONG-ul american Conservation International, a inceput sa functioneze in luna iunie si foloseste un material special pentru a absorbi vaporii de apa din aer, care sunt apoi transformati in apa potabila.Proiectul, care reduce si deseurile din plastic de pe insula Atauro, produce dejaTehnologia creata de Zero Mass Water este folosita acum in scoli, locuinte si sedii de companii din peste 35 de tari, insa proiectul din Atauro este unul dintre primele din lume care au fost create pentru a acoperi nevoile de apa potabila ale unei comunitati intregi.