Oglinda care te critica si closetul vorbitor: Cele mai neobisnuite tehnologii prezentate la CES 2018

Iata cateva dintre cele mai neobisnuite produse prezentate la CES 2018:Oglinda inteligenta HiMirror Mini este un produs care se adreseaza celor care suporta bine criticile. Prevazuta cu asistentul digital Alexa de la Amazon si cu tehnologie de recunoastere faciala, oglinda iti indica fara menajamente fiecare neregula a tenului, de la vreun rid sau cos aparut peste noapte la cearcane si pori dilatati. De asemenea, monitorizeaza rezultatele produselor de ingrijire pe care le folosesti. Dispozitivul va fi disponibil incepand cu aceasta vara.Cureaua Hip'Air de la Helite analizeaza miscarile utilizatorului si detecteaza momentul in care acesta este pe cale sa cada, airbagurile cu care este prevazuta deschizandu-se in mai putin de o secunda. Produsul, care costa 800 de dolari, este destinat persoanelor in varsta pentru a preveni o fractura de sold in caz de cazatura. Dar, de ce nu, poate fi utila si pentru cei care invata sa patineze, de exemplu.Daca ti-ai dorit vreodata sa conversezi cu closetul tau, acum ai ocazia. Compania Kohler, infiintata in 1873 in Wisconsin, a prezentat la CES o toaleta de inalta tehnologie , conectata la Internet, cu asistent digital integrat. Numita Numi, toaleta ridica sau pune la loc colacul, pe care il si incalzeste, trage apa pentru tine, monitorizeaza consumul de apa si difuzeaza muzica ta preferata, printre altele. Este prevazuta in plus cu bideu cu apa calda si cu uscator. Toaleta costa aproximativ 6.000 de dolari si va putea fi cumparata spre sfarsitul anului. Kevin de la Mitipi este o boxa inteligenta care creeaza impresia ca sunt mai multe persoane in casa, chiar daca nu este de fapt nimeni. Este un produs de securitate numit dupa Kevin McAllister din seriamenit sa descurajeze potentialii pradatori.Kevin poate emite sunete si lumini specifice fiecarui moment al zilei: de exemplu, dimineata imita sunetul dusului, iar seara si noaptea face sa para ca cineva se uita la televizor. Poate crea impresia ca mai multe persoane discuta in bucatarie sau ca cineva da cu aspiratorul. Scenariile integrate sunt diverse si lungi si pot fi personalizate.Spalatul pe dinti nu este tocmai una dintre activitatile preferate ale copiilor. Compania Kolibree din Franta s-a gandit sa faca aceasta corvada mai distractiva, introducand in ecuatie realitatea augmentata.Compania vinde o periuta care functioneaza cu o aplicatie de smartphone . In timp ce isi perie dintii, utilizatorul trebuie sa se uite la ecran si in camera frontala a smartphone-ului. Kitul vine si cu un suport pentru telefon. Aplicatia include mai multe jocuri. Intr-unul dintre ele, copiii trebuie sa impuste, prin miscarile pe care le fac cu periuta pe suprafata dintilor, un monstru ca raspandeste carii.Aplicatia ii ajuta pe parinti sa monitorizeze cat de des si cat de bine se spala copiii lor pe dinti.