Peste 60 de firme straine vin in premiera in Romania la Pack Expo 2018

VideoJet 1860 (cel mai avansat sistem de marcare cu jet de cerneala disponibil pe piata in momentul actual, adus de Multidevelopment)

Esko Kongsberg C44 (o masa de taiere adusa in premiera in Romania de Grup Transilvae)

Lachenmeier X1 (echipament de stretch hood, solutii automatizate pentru logistica, aduse pentru prima data in Romania de iHope)

T L 650 WEBOMATIC (echipament revolutionar in clasa traysealer-elor, premiat la Anuga FoodTech)

Toppy Aspo Label 300 (echipament pentru manipularea rolelor de hartie)

Toppy Inverter (schimbator si intorcator de paleti)

Mark Andy va lansa cea mai rapida si mai productiva masina de tiparit digitala - o productie hibrida cu zero compromisuri.

Hai la Pack Expo 2018 sa vezi altceva decat ai vazut pana acum in Romania!

La editia din acest an participa: Austria, Bulgaria, Brazilia, China, Italia, Grecia, Marea Britanie, Polonia, Republica Ceha, Turcia, Ungaria, Albania, Slovacia si Romania. Unele dintre ele expun in premiera in Romania.Cele 175 de companii expozante ofera, timp de 4 zile, un adevarat spectacol tehnologic cu(unele premiate la expozitii internationale) ce vor fi in functiune pe toata perioada targului.In plus, vor fi prezentate cele mai noi solutii de ambalare si tehnologii de ambalare pentru industria de lactate, legume-fructe, patiserie-cofetarie, panificatie, industria carnii, non-food, echipamente pentru productia de ambalaje, dozare, umplere, marcare si etichetare, paletizare, logistica, stivuire, design de ambalaj si nenumarate demonstratii LIVE. Pack Expo pune accent anul acesta pesi prezinta o gama larga de echipamente destinate acestor sectoare: echipamente de ambalare alimente proaspete si congelate, proiectare si productie sisteme de ambalat (traysealere pentru fructe si legume cu productivitate ridicata).Pack Expo, expozitia de ambalaje si solutii de ambalare din Europa de Sud-Est, este organizata de EUROEXPO Fairs si ROMEXPO Bucuresti.EUROEXPO Fairs este cea mai mare companie privata din Romania, specializata in organizarea de targuri, expozitii si evenimente speciale. Cu o experienta de peste 15 ani in organizarea de targuri si expozitii noi, compania a inregistrat un trend ascendent si a reusit sa creasca anual atat numarul expozantilor, cat si pe cel al vizitatorilor.Prin intermediul targurilor organizate (Metal Show, Baby Boom Show - editiile de primavara si toamna, PRINT&SIGN, Corporate Gifts Show, Pack Expo, Expo Plast, Cleaning Show, Textile Technology Show), compania a realizat o platforma profesionala de comunicare intre reprezentanti ai mii de companii din Romania si din strainatate, pozitionand compania in varful clasamentului celor mai buni organizatori de evenimente.Targurile si expozitiile EUROEXPO ofera cadrul propice pentru interactionare, evenimente conexe informative si proiecte menite sa impulsioneze dezvoltarea economica.ROMEXPO S.A. este liderul industriei romanesti de targuri si expozitii, care imbina traditia cu experienta si calitatea de nivel international, toate in beneficiul expozantilor si vizitatorilor specialisti care, an de an, confirma buna reputatie a firmei.Compania este recunoscuta si pe plan international, fiind membru cu drepturi depline al Asociatiei Mondiale a Industriei de Expozitii - UFI, al Aliantei Targurilor din Europa Centrala - CEFA, al Uniunii Internationale de Raportare a Statisticilor Expozitiilor - CENTREX si al Asociatiei Organizatorilor de Targuri Agricole din Europa - EURASCO.