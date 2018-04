Politistii au folosit recunoasterea faciala pentru a prinde un fugar la un concert cu 60.000 de participanti

Ziare.

Barbatul se afla in public la un concert din orasul Nanchang din provincia Jiangxi. Camerele de supraveghere prevazute cu algoritmi de recunoastere faciala instalate pentru monitorizarea evenimentului l-au identificat ca fiind un suspect cautat de politie si au alertat fortele de ordine, care l-au arestat pe loc, relateaza China Daily Suspectul, un barbat de 31 de ani din Zhangshu, din provincia Jiangxi, se afla pe lista persoanelor cautate pentru o "disputa economica" petrecuta in regiunea autonoma Guangxi Zhuang.Fortele de ordine au explicat ca operatiunea a fost posibila in contextul sporirii masurilor de securitate cu ocazia concertului. Astfel, la intrare au fost instalate mai multe camere cu recunoastere faciala. Potrivit politistilor, barbatul a fost socat de faptul ca a fost recunoscut dintre zeci de mii de persoane.Mai multi suspecti au fost identificati si arestati intr-o maniera similara, pe masura ce tehnologia a inceput sa fie introdusa de autoritatile chineze in tot mai multe locuri publice.Sistemul de supraveghere a populatiei din China a trecut la un nou nivel la inceputul acestui an, cand o parte a politiei a fost echipata cu ochelari de soare de inalta tehnolgie pentru a putea identifica suspectii in zonele aglomerate. Decizia a fost criticata de asociatiile pentru drepturile omului.C.S.