Postitul de la dopamina, cel mai nou trend in Silicon Valley

"Postul" dureaza de obicei 24 de ore si se poate merge pana la evitarea luminii artificiale, a conversatiilor si a contactului vizual, practic a oricarui lucru care ar putea fi considerat un factor stimulator.James Sinka, in varsta de 24 de ani, isi anunta din timp familia, colegii si prietenii in legatura cu ziua in care intentioneaza sa posteasca, potrivit BBC . Pentru el, abstinenta de la dopamina inseamna renuntarea la mancare, ignorarea telefonului, evitarea pe cat posibil a interactiunii cu alti oameni.Alaturi de un numar in crestere de lideri si de angajati din domeniul tehnologiei, Sinka considera ca am devenit suprastimulati de "dozele" rapide de dopamina pe care ni le dau lucruri ca social media, tehnologia si mancarea. Evitand in mod intentionat acesti stimuli comuni, pe care ii consideram activitati care provoaca placere, dupa perioada de postire ne vom bucura altfel de ele si ne vom simti mai bine.Ce spun specialistii?"Luarea unei pauze de la viata face probabil viata mai interesanta atunci cand revii. Calugarii fac acest lucru de mii de ani. Nu este clar daca acest lucru are ceva de-a face cu dopamina", spune David Nutt, directorul departamentului de neuropsihofarmacologie din cadrul Imperial College London.Potrivit acestuia, este posibil sa manipulezi productia de dopamina prin intermediul dietei, iar infometarea ar putea intr-adevar sa reduca nivelul substantei.Insa, desi dopamina este vazuta de obicei ca o recompensa, Joydeep Bhattacharya, care conduce un grup de cercetare in domeniul neurostiintei la Goldsmiths, Universitatea din Londra, atrage atentia ca aceasta este eliberata de fapt in faza anticiparii unei recompense, scrie si The Guardian . Acest lucru este practic incompatibil cu scopul urmarit prin postulSilicon Valley, pentru ca abstinenta te poate face sa te gandesti mai mult la lucrurile de la care te abtii, fiind eliberata astfel o cantitate mai mare de dopamina.Beneficiile asa-numitului "postit de la dopamina" au mai degraba legatura cu faptul ca iti face bine sa iei o pauza de la activitatile care te solicita prea mult, insa parca n-ar intra aici si o conversatie cu un prieten, considera cei mai multi specialisti.Imagine de Avi Chomotovski de la Pixabay C.S.