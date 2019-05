Prima metropola din SUA care interzice folosirea recunoasterii faciale

Ziare.

In plus, orice plan al autoritatilor de a cumpara astfel de tehnologii de supraveghere trebuie sa fie aprobat de admnistratorii orasului, relateaza BBC Cei care se opun acestei masuri sustin ca siguranta cetatenilor este pusa in pericol, intrucat masura ingreuneaza eforturile de combatere a criminalitatii.Cei care sustin decizia spun ca tehnologia, asa cum este ea astazi, nu este de incredere si reprezinta o incalcare inutila a intimitatii si libertatii cetatenilor. Acestia au argumentat ca astfel de sisteme sunt predispuse la erori, in special in cazurile care privesc persoanele de culoare."Prin acest vot, San Francisco sustine ca tehnologia de supraveghere este incompatibila cu o democratie sanatoasa si ca cetatenii merita sa isi faca auzita vocea in decizii care privesc astfel de tehnologii", a declarat Matt Cagle, membru al Uniunii Libertatilor Civile Americane din California."Aplaudam orasul pentru ca si-a ascultat cetatenii si ca a facut acest pas legislativ. Alte orase ar trebui sa urmeze acest exemplu", a adaugat acesta.Masura nu va fi insa aplicata pe aeroportul din San Francisco sau in portul maritim, intrucat acestea sunt administrate de autoritati federale, nu locale.A.D.