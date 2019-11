Primul avion electric sportiv din lume a fost prezentat la Dubai

Ziare.

Mai multe companii, intre care compania americana Uber Technologies, lucreaza la vehicule zburatoare electrice, pe fondul ingrijorarilor tot mai mari provocate de impactul transporturilor aeriane care folosesc carburanti fosili, transmite Reuters.Luna trecuta, Boeing a anuntat un parteneriat cu brandul de automobile sport Porsche al grupului Volkswagen , pentru dezvoltarea unui concept de vehicul zburator electric, capabil sa transporte oameni in mediu urban.Air Race E a anuntat ca avionul, numit White Lightning si prezentat la Dubai Air Show, va fi produs de compania Condor Aviation din Marea Britanie.Avionul va utiliza un motor electric care poate atinge o viteza de circa 482 de kilometri pe ora, pe un circuit de 5 kilometri, la o altitudine de 10 metri."Seria de curse va oferi un spatiu de testare pentru inovatii si va accelera drumul catre calatoriile comerciale cu vehicule electrice", a declarat directorul general al Air Race E, Jeff Walkman.Bateriile cu litiu instalate sub fuselajul avionului vor oferi energie timp de cinci minute la intensitate maxima si timp de 10 minute de zbor de rezerva la putere redusa, potrivit companiei.Air Race E intentioneaza sa organizeze prima competitie de avioane electrice, prin lansarea seriei inaugurale de curse internationale, in 2020.