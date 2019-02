Primul maraton de gaming si fapte bune din Romania: Nexus a strans peste 11.000 de euro pentru HOSPICE Casa Sperantei

Ziare.

Organizatorii au pregatit o zi de sambata plina de surprize pentru fanii sporturilor electronice. De-a lungul zilei, peste, la primul maraton de gaming caritabil.Pasionatii de gaming, dar si profesionistii care au vrut sa faca in acelasi timp si o fapta buna au participat la competitiile de PUBG, FIFA 19 si Mortal Kombat XL. Fiecare joc a avut regulamentul sau si propriile premii din partea partenerilor Nexus.Totodata, un stream caritabil a fost organizat direct din camera de Bootcamp Nexus Gaming, de unde s-au alaturat streameri precum Ovidiu "Ovvy" Patrascu, Dani "CipFlixTV" Vancu, Gheorghe "Skaaro" Stamate, Marius "Brosh" Tanase, Caraba "SpeezyX9", Dan Sebastian "NVY" Borza, Paul "Werty" Bolog, Costin "jaxi" Vrinceanu, Antonia "Nuckle" Haralambie.Cosmin Nedelcu (Micutzu), invitat special al evenimentului, s-a alaturat streamerilor pentru un joc amical cu Ovidiu "Ovvy" Patrascu, campionul mondial la FIFA.In total, pesteau urmarit pe parcursul zilei streamul caritabil, unde au avut posibilitatea de a face donatii pentru HOSPICE.Din vanzarea biletelor si din donatiile de pe stream, Nexus a strans peste. Cu ajutorul acestei sume, HOSPICE poate asigura gratuitin unitatile cu paturi ale organizatiei, 70 de vizite la domiciliul pacientilor si aproape 200 de participari in centrele de zi."Ce s-a intamplat in weekend a fost mai mult decat un maraton de gaming si fapte bune, a fost o zi in care fiecare euro donat a insemnat entuziasm general, o zi in care tinerii au intrebat responsabil ce inseamna paliatia si ce se intampla cu banii lor, o zi in care o comunitate intreaga a facut bine cu multa, foarte multa bucurie. Le multumim tuturor celor care au contribuit si au demonstrat inca o data ca TeamHOSPICE nu este doar despre sporturile clasice, este despre solidaritate, implicare si despre a face bine acolo unde e atat de mare nevoie", a declarat"Implicarea sociala poate fi un liant puternic intre oricine si orice domenii si iata ca o cauza puternica a fost liantul intre sportul electronic si sportul traditional. A fost un eveniment pilot pentru toata lumea si suntem incantati de succesul pe care l-a avut si recunoscatori tuturor celor care au contribuit la aceasta reusita. Pentru jucatorii tineri, in particular, este important sa invete despre implicare si responsabilitate sociala si ca pot face bine in cele mai diverse moduri, chiar si atunci cand se joaca la calculator, de aceea ne gandim deja la urmatoarea editie si cum putem creste acest eveniment", a subliniatPentru a incuraja participarea la primul maraton de gaming caritabil, partenerii de la Nexus au gandit, alaturi de producatorii de hardware din industrie, un sistem de premii prin care a fost rasplatita implicarea sociala. In cadrul evenimentului, a fost construit un PC ultra-performant, daruit de Nexus celui mai generos donator (2.800 euro donati pe stream).