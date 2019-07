Producatorul de cabluri LAPP - portofoliu de produse pentru industria feroviara

Ziare.

Portofoliul contine conductori si cabluri din familia OLFLEX® Train, cablurile pentru semnale mici din familia UNITRONIC®, sistemele de presetupare SKINTOP®, tuburile de protectie SILVYN®, conectorii industriali EPIC® si etichetele pentru cabluri FLEXIMARK®.Unul dintre cei mai importanti producatori de locomotive din Romania a utilizat produsele LAPP pentru realizarea unor locomotive deosebit de performante, destinate tractarii vagoanelor incarcate cu minereu de fier exploatat in Suedia, aproape de Cercul Polar.Aceste locomotive sunt recunoscute la nivel European, fiind cele mai avansate locomotive facute in estul Europei, avand certificate de omologare atat de la Autoritatea Feroviara Romana, cat si de la Autoritatea Feroviara Ungaria.Greutatea tractate poate ajunge la 3.000 de tone, de doua ori mai mult decat cele folosite acum in Suedia. In plus, locomotivele electrice ce vor ajunge in Suedia anul viitor sunt singurele din Europa de Est care recupereaza energia in momentul in care franeaza.LAPP Romania a ajutat la realizarea acestui proiect, echipand locomotivele cu produse din gama LAPP, mixand peste 148 de articole de produs pentru ca toate conditiile tehnice ale proiectului sa fie indeplinite.Conductorii din familia OLFLEX® Train 331 au fost utilizati pentru cablarea dulapurilor electrice.Zonele fierbinti au beneficiat de calitatea conductorilor cu izolatie siliconica din familia OLFLEX® Heat 180 SiF, iar o parte din sistemul de senzori a fost cablat cu UNITRONIC® FD CP Plus, recunoscut pentru flexibilitatea deosebita.Vibratiile permanente la care sunt supuse echipamentele dintr-o locomotiva au impus utilizarea unui cablu superflexibil destinat aplicatiilor de tip lant portcablu.In acelasi timp, calitatea mantalei exterioare din poliuretan si ecranul din tesatura de cupru fac fata conditiilor climatice dure si zgomotului electromagnetic intens specific actionarilor cu electronica de putere.Conectorii Epic au fost utilizati pentru realizarea conexiunilor electrice debrosabile. O parte din cabluri au fost protejate prin utilizarea tuburilor de protectie din poliamida, RILL PA6 si a pieselor de blocare corespunzatoare., declara: "Gama completa de produse poate fi vizualizata pe www.lappkabel.ro in sectiunea "Catalog" sau descarcand brosura destinata industriei feroviare: https://bit.ly/2Nuu1de