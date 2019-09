Promotie LAPP Romania la kituri pentru comunicatii industriale Etherline

Ziare.

Odata cu cresterea eficientei energetice, a capacitatilor flexibile de productie si a productiei digitale, IOT (Internet of Things) este unul dintre tendintele care modeleaza viitorul automatizarilor.Internet of Things include conectarea dispozitivelor fizice si inteligente, a cladirilor si a altor dispozitive si locatii incorporate cu electronica, software, senzori, dispozitive de actionare si retele.LAPP Romania, producator mondial de renume in domeniul cablurilor si accesoriilor pentru cabluri, va propune o promotie ce se desfasoara in perioada 1 septembrie - 31 octombrie 2019: 6 kituri de cabluri, conectori si comutatoare, cele mai importante elemente pentru configurarea retelei Ethernet industrial, la preturi speciale."Clientii LAPP si vizitatorii website-ului nostru pot beneficia de aceasta campanie , prin plasarea unei comenzi prin e-mail, prin completarea formularului de pe website sau prin telefon. Kiturile pe care le propunem au preturi de la 409 euro per kit si servesc la configurarea retelelor de comunicatii industriale la cele mai inalte standarde de calitate si fiabilitate", a declarat Victoria Rece, Specialist Marketing LAPP Romania.Componenta celor 6 kit-uri poate fi vizualizata pe www.lappkabel.ro.LAPP Romania ofera o gama diversificata de produse : cabluri de forta si comanda OLFLEX, cabluri de fibra optica HITRONIC, echipamente si accesorii fibra optica, cabluri industriale Ethernet ETHERLINE, cabluri coaxiale si cabluri telefonice UNITRONIC, sisteme de transmitere date, conectori industriali EPIC, presetupe SKINTOP, sisteme de tuburi de protectie si sisteme lant portcablu, sisteme de marcare si etichetare FLEXIMARK, unelte si accesorii pentru cabluri, alaturi de produsele nou-lansate, mentionate anterior.In plus, in calitate de client LAPP, veti beneficia de asistenta tehnica in scopul alegerii solutiei optime pentru maximizarea performantelor tehnice si minimizarea costurilor; livrare oriunde in lume si livrare rapida in tara, indiferent de cat de complexe sau speciale ar putea fi cerintele; flexibilitate, pentru a satisface cele mai diverse nevoi, expertiza, cat si inovatie, calitatea fara compromisuri si portofoliul de produse oferit.LAPP detine o experienta de peste 60 de ani in domeniul cablurilor electrice, asigurand o functionalitate fara griji a oricarei afaceri.