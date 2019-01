Protejati centrala cu un UPS de calitate

Ziare.

com

Nimic nu poate fi mai neplacut decat intreruperea curentului electric atunci cand ne asteptam mai putin. Scaderea rapida a temperaturii in casa poate ridica reale probleme, in special familiilor cu copii.Pentru aceasta situatie exista solutia: un UPS centrala care sa aiba rolul de a mentine in functiune centrala termica pe timpul unui pene de curent.Totodata, in functie de capacitatea aleasa, puteti asigura o continuitate si pentru alte aparate electrocasnice, astfel incat intreruperile de curent sa nu mai reprezinte o grija.Cand aducem in discutie centrala termica, precum si oricare alt consumator din casa, este bine sa tinem seama de faptul ca atingem un punct sensibil.Un astfel de echipament trebuie sa indeplineasca o serie de parametri tehnici, pe care prea putine UPS-uri de pe piata le garanteaza.Un UPS pentru centrale termice marca Strong Euro Power va face fata cu succes oricarei situatii, cu mentiunea ca va trebui calculata cu atentie capacitatea de care veti avea nevoie.Sunt disponibile mai multe variante de capacitati diferite, tocmai pentru a pune la dispozitia utilizatorului modelul care sa acopere necesarul centralei.Pornind din acest punct, trebuie retinut ca in momentul in care alegeti un UPS de centrale, verificati ca acesta sa fie echipat cu transformator toroidal. Este una din caracteristicile de baza ale unui UPS de calitate.Doar un dispozitiv de acest tip va putea rezista la varfuri de sarcina la pornire de pana la doua ori puterea nominala.Din acest motiv, calculati consumul pompelor de apa, precum si al celorlalti consumatori pe care doriti sa ii conectati la UPS. Rezultatul obtinut va fi, de regula, consumul normal, dar la pornirea acestora, socul poate fi mai mare cu pana la 50%.Este indicat sa optati pentru o sursa neintreruptibila de o capacitate mai mare decat necesarul rezultat.Desi tendinta generala este de a discuta despre UPS centrale sau UPS pentru centrala termica, acest dispozitiv poate fi adaptat cu mare usurinta la orice alt consumator din casa, indiferent ca ne referim la frigider, aer conditionat sau calculator.In functie de durata pe care doriti sa o aveti ca back-up in cazul unei pene de curent, este recomandat sa optati si pentru o baterie potrivita.Pentru aceste UPS-uri optati pentru orice tip de baterie. Chiar si cele auto pot fi folosite, in special in zonele unde penele de curent nu sunt atat de dese, astfel nu s-ar ajunge la un numar sporit de incarcari si descarcari.Totusi, cele mai indicate baterii sunt cele AGM, avand inglobata cea mai noua tehnologie, concretizata prin lunga durata de functionare.Modelul de UPS Strong Euro Power STRONG-800E poate fi optiunea potrivita pentru orice situatie. Este prevazut cu transformator toroidal si are o capacitate nominala de 500W si o putere totala de 800VA.Functioneaza cu o baterie de 12V care poate avea un amperaj pornind de la 40Ah si poate ajunge oana la 200Ah. Acest interval se reflecta in numarul de ore de back-up.Cu cat bacteria are o capacitate mai mare, cu atat timpul de back-up va fi mai ridicat. Totodata UPS-ul include multiple protectii: la suprasarcina, in cazul tensiunii prea scazute sau prea ridicate, in situatia producerii unui scurt-circuit sau la baterie supraincarcata.Daca va aflati in cautarea unui UPS pentru centrala si nu detineti toate informatiile necesare achizitionarii unuia, apelati cu incredere la magazinul online www.1CCTV.ro si veti fi indrumat spre alegerea modelului optim.Tot aici veti gasi o gama variata de produse de securitate si supraveghere ce pot contribui la sporirea sigurantei locuintei.