Riscurile de securitate la care angajatii pot expune companiile, cand muncesc de acasa. Recomandarile Bitdefender

Ziare.

com

In majoritatea cazurilor, angajatii nu vor putea innoi sau schimba parola de acces din afara infrastructurii companiei.Astfel, inainte de a pleca acasa cu laptopul de serviciu, angajatii sunt sfatuiti sa isi actualizeze parola de acces ca sa evite riscul de a nu mai putea accesa aplicatiile de serviciu de acasa.Masura e cu atat mai indicata daca sistemul de operare ne-a avertizat de curand sa ne schimbam parola de acces. In plus, verificati daca serviciul de VPN care va permite sa va conectati de oriunde la reteaua companiei e instalat si configurat corespunzator.Inainte de a incepe orice activitate in scop de serviciu, conectati-va la VPN-ul companiei. Conectarea in infrastructura companiei prin reteaua Wi-Fi de acasa fara VPN lasa usa deschisa raufacatorilor interesati sa fure date de acces.Nu folositi alte solutii de conectare la infrastructura companiei, altele decat clientul de VPN autorizat de departamentul de IT. Folosirea de solutii de tipul Remote Desktop Client nu e conforma cu majoritatea politicilor de securitate din companii.Nu folositi dispozitivele personale in scop de serviciu si nu folositi laptopul sau telefonul de serviciu in scopuri personale, cum ar fi cumparaturi online, retele de socializare sau download de fisiere.Folosirea serviciilor personale pe dispozitivele de lucru poate genera conflicte cu aplicatiile de lucru si cu datele companiei. Un simplu copy-paste neatent poate cauza incalcarea legilor in vigoare cu privire la protectia datelor (GDPR).Intr-o conversatie personala pe laptopul de serviciu, un angajat poate trimite din greseala un fisier cu informatii confidentiale - de exemplu, datele personale ale unui client.Laptopul companiei este securizat automat de departamentul IT intocmai pentru a acoperi orice posibila eroare umana. Asadar, pentru scopuri personale, folositi doar dispozitivele personale, iar in scop de serviciu doar dispozitivele aferente.In plus, nu lasati ceilalti membri ai familiei sa foloseasca dispozitivele de serviciu. In general, copiii sunt mai usor de pacalit sa descarce aplicatii periculoase pe dispozitiv, ceea ce va duce la compromiterea acestuia si implicit la compromiterea retelei companiei.Chiar si pe laptopul de serviciu ne putem trezi cu un email sau un site inselator, menit sa ne fraudeze, sa ne fure datele de acces sau sa instaleze amenintari informatice.Angajatii care lucreaza de acasa trebuie sa fie vigilenti cand continutul unui e-mail, document sau site pare suspect. In momentul de fata, au fost deja semnalate amenintari care se folosesc de spaima coronavirus pentru a pacali utilizatorii sa instaleze amenintari informatice.Raportati orice continut suspect la departamentul IT. Astfel, va protejati nu numai pe dumneavoastra, ci si pe colegii dumneavoastra mai putin vigilenti, vizati de aceeasi amenintare.Mare atentie la mesajele care par sa vina de la departamentul de IT. Unii infractori profita de faptul ca lucrati de acasa si ca departamentul IT e la distanta pentru a cere sa luati anumite masuri, precum schimbarea parolei sau deblocarea adresei de mail sau a vreunui cont.Daca aveti dubii cu privire la originea mesajului, contactati departamentul de IT pe alte canale de mesagerie instant sau la telefon.Nu deviati de la procedurile standard impuse de departamentul IT in contextul lucrului de la distanta. Folositi VPN pentru conectarea in infrastructura companiei si nu dezactivati sub nicio forma solutiile de securitate instalate pe dispozitivele de lucru.Daca nu sunteti sigur ce efecte are schimbarea unei setari de sistem, consultati departamentul IT inainte de a intreprinde astfel de actiuni. De exemplu, sa nu dezactivam autentificarea in mai multi pasi pentru aplicatiile de lucru chiar daca suntem acasa. Aceasta politica de securitate este un obstacol pentru potentiali hackeri.