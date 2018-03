Salonul PRO INVENT 2018 se deschide miercuri, 21 martie, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca

Miercuri, 21 martie 2018

Ora 12:00 - Festivitatea de Deschidere a Salonului

Ora 13:00 - Vizita oficiala a Salonului

Ora 13:00 - Echipa SDC incearca structura seismica cu care va participa la competitia de la Los Angeles.

Joi, 22 martie 2018

Ora 10:00 - 11:00 - Prezentare proiecte de cercetare UTCN

Ora 11:00 - 12:00 - Prezentare OSIM - Brevetul, marca si designul european - Lector Mariana Muscalu

Ora 13:00 - 14:00 - Demonstratii ale creativitatii studentilor (Battl Lab Robotica, Digilent, EyeSIGHT, Brat Robotic, Scaunul inteligent)

Ora 14:00 - 15:00 - Prezentare OSIM, Prediagnoza de proprietate industriala - un proiect european - Lector Elisabeta Berceanu

Vineri, 23 martie 2018

ora 12.00 - Festivitatea de Premiere.

Ziare.

com

In cele trei zile de salon, publicul si specialistii vor putea vedea peste 400 de inventii din Republica Moldova, Iran, Polonia, Malaezia, Taiwan, Indonezia, Coreea, SUA, Canada, inventii din toate domeniile de activitate, de la produse agricole, proteze ortopedice, protectia mediului, mecatronica, industrie alimentara, sisteme de climatizare a habitatului, filtre de aer, la produse cosmetice, mobilier din placi composite si multe altele.Firmele inovative isi vor prezenta produsele si noile tehnologii, in cadrul unei sectiuni aparte, denumita generic "Arena Tehnologiilor" iar inventatorii, persoanele fizice, vor avea si ei un spatiu exclusiv denumit "Arena Inventatorilor" unde vor putea expune si impartasi idei din domenii diverse.Salonul reuneste universitati, institute, centre si statiuni de cercetare, firme, asociatii ale inventatorilor, persoane fizice din tara si din strainatate.Pe parcursul celor trei zile ale salonului vor avea loc sesiuni demonstrative ale creativitatii studentilor, prezentari ale celor mai importante proiecte de cercetare din cadrul Universitatii Tehnice, prezentari de produse inovative precum si intalniri ale inventatorilor cu publicul larg intr-un spatiu destinat pentru socializare.Programul salonului pentru cele trei zile de expozitie este:Vizitatorii vor avea parte de tombola cu premii speciale si spatii speciale de interactiune cu inventatorii.Evenimentul se doreste a fi un loc interactiv de intalnire al oamenilor, al ideilor si al inventiilor, unde vom asista la batalii intre roboti, simularea unui cutremur pe o structura seismica construita din lemn de balsa, testarea unei platforme de invatare rapida si multe alte surprize.Partenerii media care s-au alaturat acestui eveniment sunt: Business24, Ziare.com, Cluj Today, Cluj Insider, Cluj Life, Cluju.ro, Clujescu, City Napoca, I like Cluj, Transilvania Business, Dispersie, Agerpres, Radio Romania Cluj, carora le multumim pentru promovare.De asemenea, dorim sa multumim pentru spijinul acordat partenerilor: Compania de Transport Public Cluj - Napoca SA, Domino Advertising SRL, Centrului de Transfer Tehnologic in IT Brinel, Arobs Transilvania Software, Keep It Mobile si Narcoffee Roasters.Multumim pentru intreaga sustinere partenerilor stiintifici: Academia de Stiinte Tehnice, Filiala Cluj, Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala a Republicii Moldova, Forumul Inventatorilor Romani, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.