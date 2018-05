Saptamana viitoare are loc DevTalks Cluj-Napoca, cea mai mare expo-conferinta dedicata developerilor si pasionatilor de tehnologie din Romania

Ziare.

com

Agenda evenimentului anunta peste 60 de speakeri locali si internationali, workshop-uri gratuite, peste 15 companii IT de top si startup-uri tech prezente in zona expozitionala, dar si momente de divertisment precum demonstratii si lupte cu roboti.In fiecare an, DevTalks Cluj-Napoca reuneste profesionistii IT si pasionatii de tehnologie care discuta despre cele mai noi tendinte din domeniu si impartasesc din experientele proprii.Evenimentul DevTalks se remarca prin formatul dedicat atat conferintelor tehnice cu subiecte de actualitate, cat si prin momentelor dedicate networking-ului. Agenda reprezinta unul dintre elementele cheie ale evenimentului.Indiferent de domeniul in care activeaza, pasionatii de tehnologie vor putea participa la sesiuni dedicate pentru celede anul acesta: Emerging Tech, Web&Mobile, DevOps, Datafication, Java, Automotive si Product Management.In cadrul prezentarilor vor existaprezentate de pestede renume de la companii internationale din Statele Unite ale Americii, Canada, Hong Kong, Suedia, Germania, Marea Britanie sau Bulgaria.In plus, la eveniment vor fi prezenti si speakeri din cadrul companiilor locale de top precum Georgi Kodinov, Senior Software Development Manager la Oracle, Jurgen Boekholt, Managing Director - METRO SYSTEMS Romania sau Andrei Dragomir, Director of IT & Operations - Yardi Romania.Pornind de la obiectivul conferintei de a contribui la dezvoltarea comunitatii IT din Romania, evenimentul sustine proiectele noi si inovatoare si promoveaza ideile ambitioase din domeniul tehnologiei.Astfel, in cadrul DevTalks Cluj-Napoca vor fi prezente startup-uri tech care vor avea ocazia sa isi prezinte produsele sau serviciile in zona expozitionala, cat si sa promoveze planurile de dezvoltare si ideile de business pe scena de Product Management.Pentru a crea o experienta completa, la eveniment vor fi prezenti atatprecum Silviu-Tudor Serban, Mircea Vadan, Gabriel Dombri sau Adrian Gheara, cat si investitorii Dan Sturza si Cristian Dascalu.Partenerii care sustin zona de startup-uri la aceasta editie sunt Ready for Startups, iar printre startup-urile prezente la eveniment se afla Parking Spotter, Wyliodrin, WireFame, BrainyAnt, TypingDNA, dar si Helios Vision.Prezenta in zona de Startups este gratuita, iar cei care doresc sa participe cu o idee de proiect se pot inscrie aici http://www.devtalks.ro/cluj/startups/ Parte din experienta DevTalks sunt sipentru a facilita interactiunea dintre participanti, dar si divertismentul in cadrul evenimentului.Editia de anul acesta din Cluj-Napoca pregateste noi surprize in zonele de Networking si Fun. La aceasta editie, participantii vor putea asista lasustinute de echipe din cadrul BattleLab Robotica, precum Chrome Valkyrie, Team Vision, iar echipa Qube, formata din unii dintre cei mai talentati programatori ai noii generatii.De asemenea, printre invitatii DevTalks Cluj-Napoca se numara si Matei Caravateanu, baiatul care pana la numai 9 ani a castigat numeroase competitii de robotica, iar in cadrul evenimentului va prezenta participantilor jocul "Eu sunt mistretul" creat de el.Tot in zona expozitionala va fi prezent sicare va realiza o serie de activitati care vor asigura divertismentul participantilor, printre care servirea acestora cu cafea. Participantii care doresc sa se distreze impreuna cu prietenii vor avea ocazia sa testeze conceptul de Escape Room oferit de VRCenter in cadrul evenimentului prin intermediul unei experiente create cu ajutorul ochelarilor VR.vor fi asigurate de Chairry, Morphoza, Witz si Mobila Dalin, iar in pauze participantii se pot destinde cu sesiuni de masaj din partea partenerilor de la Relaxopedia si Pauza de Fructe. In plus, toti participantii vor avea acces pe toata durata evenimentului la gustari de la Pauza de Fructe, cat si cafea si apa asigurate de Aqua Carpatica si Tassimo. In plus, la crearea experientei DevTalks vor contribui si comunitatile de voluntari din Cluj-Napoca, Beard Brothers si The Sisterhood.Noutatea editiei din acest an DevTalks suntIn cadrul acestora, Tim Perry, Senior Software Engineer la Resin.io, va arata cum sa construiesti dispozitive IoT folosind instrumente de dezvoltare web moderna, iar Mike Elsmore, Developer-at-Large la BuiltByMe, va sustinte o abordare practica a aplicatiilor Web Progresive.Participarea la workshop-uri este gratuita, pe baza inscrierilor anuntate pe pagina de Facebook DevTalks Romania si pe www.devafterwork.ro/devtalks Evenimentul DevTalks este realizat cu ajutorul partenerilor nostri care vor participa atat in zona expozitionala, cat si in cadrul sesiunilor de continut. Printre acestia se numara: Accesa, Metro Systems, UiPath, Yardi Romania, MHP - A Porsche Company si Porsche Engineering, BOSCH, SDL, Frequentis si Dual IT.Biletele la DevTalks Cluj-Napoca pot fi achizitionate pana pe 15 mai de pe site-ul evenimentului www.devtalks.ro/cluj/ unde pot fi accesate si mai multe detalii despre aceasta editie.In plus, portalul de cariera www.hipo.ro sponsorizeaza 100 de invitatii la eveniment.Cei care doresc sa obtina un bilet gratuit la DevTalks Cluj-Napoca pot aplica aici: https://goo.gl/8rLv3v