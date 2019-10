Server dedicat cu 15 euro in prima luna - oferta THC.ro de Halloween

Ziare.

Campania, care este valabila nu doar pe timp limitat, ci si in limita unui anumit numar de servere disponibile, a fost conceputa astfel incat sa sprijine magazinele online, promovand ceea ce poate fi denumita drept "alegerea corecta": serverele dedicate reprezinta solutia ideala pentru orice website care are nevoie de resurse insemnate in mod dedicat, fara a depinde de alte website-uri cu care sa imparta limitele de hosting.Asocierea cu Halloween se face prin prisma actiunii care "sperie preturile" - indiferent de valoarea abonamentului lunar pentru un server, in prima luna costul este de doar 15 euro.Ulterior, preturile sunt oricum la valori foarte prietenoase, incepand de la 53,95 euro pentru un server cu caracteristici neasteptat de puternice: 2x Intel Xeon @ 2.48 GHz+, 8 Cores - 16 Threads, RAM 16 GB, Trafic 1Gbps - Necontorizat, Stocare: 2 x 120 GB SSD, Hardware RAID.In perioada noiembrie - decembrie, cand in e-commerce exista Black Friday si toata perioada cu Sarbatorile de iarna, cand consumul creste puternic pe toate nisele de piata, orice proprietar de magazin online stie ca serviciul de hosting va fi testat cu adevarat in ceea ce priveste calitatea.Cei de la THC.ro promit uptime de 99,9%, o valoare mai mult decat satisfacatoare. De altfel, exact in aceasta perioada este mai mult nevoie decat oricand de gazduire web care sa permita utilizatorilor website-urilor sa navigheze oricand in foarte bune conditii.Alegerea de servere dedicate inseamna evitarea problemelor cu caderile platformelor web din cauza traficului ridicat. In contextul Black Friday, multe magazine online ajung sa fie asaltate de vizitatori, iar momentele de offline determina ratari ale unor vanzari.In plus, se pot pierde chiar din clientii fideli, care vor alege concurenta. Nu in ultimul rand, viteza slaba de incarcare a paginilor web poate determina renuntarea la finalizarea procesului de achizitie - abandonarea cosului de cumparaturi.Un server dedicat este ideal pentru website-uri cu trafic intens, aplicatii cu cerinte mari CPU sau baze de date complexe, care au nevoie de resurse dedicate. Sunt o multime de avantaje ce pot fi descoperite la THC.ro, de exemplu IP propriu gratuit si sistem de operrare la alegere dintre 19 variante (printre care Windows Server, Ubuntu, Debian, CentOS si alte optiuni populare).Orice server dedicat este configurat si lansat rapid. Se ofera consultanta 24 / 7, suport permanent pentru configurare. Nu exista limitari de trafic, iar pentru administrare se folosesc cele mai performante versiuni de cPanel / WHM si Plesk.Poti consulta oferta completa de servere dedicate de la thc.ro apasand aici