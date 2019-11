Solutia StreetNode™ a Intracom Telecom conecteaza fara intreruperi un hub maritim major din Emiratele Arabe Unite

Ziare.

Implementarea solutiei sale de conectivitate este facuta de Bifold Technologies, partenerul de incredere al companiei in Emiratele Arabe Unite, furnizor de solutii IT&C pentru mediul corporatist.Intracom Telecom si Bifold Technologies au castigat proiectul si si-au asumat provocarea proiectarii si constructiei infrastructurii radio a portului Saqr, cu scopul de a imbunatati capacitatile operationale de perspectiva ale acestuia.Solutia StreetNode™ a Intracom Telecom adreseaza complet cerintele clientilor, furnizand fiabilitate, securitate, conectivitate, viteze de transmisiuni precum si rentabilitate la standarde ridicate.Mai precis, portul Saqr, unul dintre porturile majore din Emiratele Arabe Unite, gestionate de catre RAK Ports, cauta o solutie capabila sa functioneze efficient atat in medii cu trafic dens si zgomotos cat si in situatii de praf, umiditate si temperatura ridicate, furnizand in acelasi timp conectivitatea capabila da a sustine vitezele de transfer necesare retelei de acces Wi-Fi care deserveste sistemul de macarale al portului, pentru o comunicare neintrerupta in timpul operatiunilor.Finalizand cu success testele preliminare care, mai mult, au reusit sa depaseasca cerintele proiectului, solutia StreetNode™ a companiei Intracom Telecom a fost selectata, in mod strategic, datorita capacitatii sale ridicate, latentei scazute precum si pentru caracteristicile si functionalitatile inovatoare care pot indeplini cu succes cerintele ridicate de nevoi ale portului Saqr.Forma compacta si estetica sa speciala ii permit echipamentului sa se integreze armonios in estetica portului iar mixul sau unic de capabilitati de autoaliniere si functionalitati de configurare rapida de tip "zero-touch" reduce atat timpul cat si costurile de implementare.Nu in ultimul rand, functionalitatea echipamentului de scanare automata a interferentelor ajuta la protejarea conexiunii radio impotriva acestora.