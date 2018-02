Statii de autobuz moderne pentru un oras civilizat

Care sunt criteriile dupa care se alege o statie de autobuz?

Rolul principal al acestor statii de autobuz este acela de a oferi utilizatorilor retelei de transport in comun spatii de protectie impotriva ploii si a vantului in sezonul rece, dar si impotriva soarelui si a caniculei vara.Pe de alta parte, statia de autobuz cu design modern si materiale de calitate joaca si un rol important in amenajarea si infrumusetarea spatiului public.In plus, pentru ca majoritatea statiilor de autobuz moderne permit si amplasarea de afise publicitare pe peretii lor exteriori sau interiori, exista astfel sansa ca prin amplasarea de statii de autobuz sa creasca resursele primariei locale, care ar putea fi afectata de achizitionarea sau intretinerea mobilierului urban.Cu alte cuvinte, mobilierul urban se poate intretine singur din publicitatea pe care o afiseaza.In alegerea statiilor de autobuz moderne, trebuie tinut seama de cateva elemente importante.. In general structura unei statii de autobuz este realizata din otel, aluminiu, lemn sau chiar din beton, in timp ce partea superioara (copertina sau acoperisul) este realizata din sticla sau plastic.Am vazut statii de autobuz extrem de moderne si calitative pe Ecopractic.ro, realizate din stalpi din otel zincat, cu structura acoperisului din aluminiu, acoperis din policarbonat transparent tratat si pereti din sticla securizata.. Statia de autobuz trebuie construita astfel incat sa fie usor de indentificat de catre calatori, de la distante mari.De asemenea, ideal ar fi ca primariile sa opteze pentru statii de autobuz cu iluminat adecvat, care sa dea seara sentimentul de siguranta.. Statiile de autobuz trebuie sa respecte normele de accesibilitate pentru persoane cu mobilitate redusa, lasand un spatiu minim fata de bordura.Dimensiunile trebuie alese in asa fel incat sa corespunda nevoilor reale ale populatiei, anticipand numarul mediu de pasageri la orele de varf.O statie de autobuz poate contine obiecte de mobilier suplimentare, pentru a maximiza confortul calatorilor. Astfel, intra in aceasta categorie bancile publice si pubelele de gunoi.Este recomandabil sa se instaleze banci in statii mai ales pe liniile unde se stie ca circula un numar foarte mare de persoane cu varste inaintate.Obiectele de mobilier suplimentare trebuie sa fie robuste si de calitate superioara si in plus usor de inlocuit, pentru ca sunt elemente care se degradeaza foarte repede.