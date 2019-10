SUA au extins lista neagra de companii, ca sa includa si startup-uri chineze de Inteligenta Artificiala

Pozitia Chinei

Startup-urile vizate

Ziare.

com

Decizia, care a atras o reactie dura din partea Beijingului, are ca obiect 20 de birouri de securitate publica din China si opt companii, intre care firma de supravegheri video Hikvision, precum si liderii in tehnologia de recunoastere faciala SenseTime Group si Megvii Technology.Masura interzice companiilor respective sa cumpere componente fabricate de companii americane fara acordul Guvernului SUA si urmeaza aceeasi procedura ca in cazul Huawei Technologies, respectiv motivarea cu riscuri de securitate nationala.Oficialii americani au afirmat ca masura nu are legatura cu reluarea in aceasta saptamana a negocierilor comerciale cu China, dar semnaleaza ca nu va avea loc o relaxare a atitudinii ferme a presedintelui Donald Trump, transmite Reuters.Departamentul pentru Comert a anuntat ca "entitatile au fost implicate in incalcarea drepturilor omului si abuzuri in aplicarea campaniei de represiune a Chinei, a detentiilor arbitrare si a supravegherii prin mijloace tehnologice a uigurilor, kazahilor si altor membri ai minoritatilor musulmane"."Guvernul american si Departamentul pentru Comert nu pot si nu vor tolera suprimarea minoritatilor etnice din China", a spus secretarul pentru Comert Wilbur Ross.China afirma, pe de alta parte, ca Statele Unite nu trebuie sa se amestece in afacerile sale interne.China va continua sa ia masuri ferme, hotarate, pentru a-si proteja suveranitatea, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Geng Shuang, intr-o conferinta de presa, fara sa elaboreze., cu o capitalizare de circa 42 de miliarde de dolari, se descrie ca fiind cel mai mare producator de echipamente de supraveghere video din lume., evaluata la 4,5 miliarde de dolari la o runda de finantare din mai 2018, este una dintre cele mai valoroase companii unicorn de inteligenta artificiala, in timp ce, sustinuta de gigantul de comert electronic Alibaba, este evaluata la aproxomativ 4 miliarde de dolari si se pregateste pentru o oferta publica initiala prin care vrea sa atraga cel putin 500 de milioane de dolari in Hong Kong.Celelalte companii incluse pe lista sunt firma de recunoastere vocala, producatorul de echipamente de supraveghere, firma de recuperare a datelor, firma de recunoastere faciala YsiUn purtator de cuvant al Hikvision in SUA a spus ca aceasta "se opune cu tarie" deciziei si a notat ca, in ianuarie, a angajat un expert in drepturile omului si fost ambasador in SUA pentru consultanta in domeniul compliantei drepturilor omului.Hikvision a anuntat ca evalueaza impactul includerii pe lista neagra si ca lucreaza la planuri de rezerva.John Honovich, fondator al, a transmis ca Hikvision si Dahua au ca furnizori Intel, Nvidia, Ambarella, Western Digital si Seagate Technology, iar impactul masurii asupra companiilor chineze va fi "devastator". Includerea pe lista neagra a Huawei a afectat numerosi furnizori americani care depindeau de veniturile din partea celui mai mare producator de retele de telecomunicatii din lume si a facut mai dificil pentru Huawei sa isi vanda produsele.Reuters a relatat in august ca Hikvision obtine aproape 30% din veniturile de 50 de miliarde de yuani (7 miliarde dolari) din strainatate.SenseTime si-a exprimat dezamagirea provocata de masura americana, Megvii a aratat ca obiecteaza puternic, in timp ce Iflytek a anuntat ca operatiunile sale zilnice nu vor fi afectate, iar Xiamen Meiya a aratat ca veniturile din strainatate reprezinta sub 1% din veniturile totale, iar majoritatea frurnizorilor sai sunt locali.