Sute de persoane au protestat la Craiova impotriva implementarii tehnologiei 5G: Vor fi milioane de antene!

Protestul este organizat dupa ce reprezentantii societatii civile din Craiova au votat, marti, la finalul unei dezbateri publice cu tema "Tehnologia 5G, de la promisiuni la riscuri globale", care a durat circa patru ore, pentru ca orasul "sa fie liber de 5G".Presedintele Asociatiei Civica pentru Viata (ACpV), conf.univ.dr.Luminita Simoiu, a afirmat ca la nivel international sunt mii de studii ale oamenilor de stiinta care au stabilit ca radiatiile electromagnetice nu numai ca nu sunt neutre, ci chiar omoara, iar riscul pentru cetatenii Craiovei este si mai mare, pentru ca acestia sunt supusi si radiatiilor ionizante de la Centrala de la Kozlodui."Medicii atrag atentia asupra numarului tot mai mare de cazuri de cancer in aceasta zona, inclusiv la copii, din pacate. Poate nu intamplator, potrivit unui studiu al INS, pana in anul 2050 se estimeaza ca regiunea din Romania in care se va inregistra cea mai mare rata a scaderii populatiei este Oltenia, unde populatia va fi la jumatate fata de cati suntem acum.In ultimele decenii radiatia undelor electromagnetice s-a intensificat constant de mai bine de doua decenii prin amploarea evolutiei tehnologiei wireless. Sunt zeci de cazuri in zona noastra de persoane cu afectiuni grave din cauza hipersensibilitatii la radiatii electromagnetice pe care au capatat-o in timp, inclusiv cancere cerebrale. Deja au inceput sa se vada efectele.", a spus presedintele ACpV, asociatia care a organizat protestul, autorizat de catre municipalitate.Aceasta a mai afirmat ca oamenii trebuie sa se informeze din studii realizate de specialisti si nu de la persoane fara expertiza, care isi dau cu parerea in spatiul public."Cand este vorba de viata noastra si a copiilor nostri, cautam cei mai buni medici. Asa trebuie sa procedam si cand ne informam: sa vedem cine este si ce expertiza are cel care ne vorbeste. In studiile stiintifice nu se porneste de la idei preconcepute, iar oamenii de stiinta spun ca aceasta tehnologie este nociva pentru sanatate si pentru mediu. La Craiova a fost o dezbatere publica pe aceasta tema la care au participat medici, biochimisti care au prezentat efectele radiatiilor electromagnetice, radiatii care vor fi si mai puternice daca se va implementa 5G. Am dat cuvantul expertilor din toate domeniilor si au fost reprezentate toate categoriile sociale din Craiova care au votat impotriva implementarii tehnologiei 5G in Craiova, pentru un oras liber de 5G. Le cerem autoritatilor craiovene sa tina seama de vointa cetatenilor, pentru ca ei ne reprezinta, nu hotarasc in numele nostru", a mai spus presedintele ACpV.Organizatorii protestului impotriva 5G organizat la Craiova au afirmat ca"Misiunea Coalitiei STOP 5G este de a PROTEJA drepturile constitutionale ale cetatenilor Romaniei, printre care dreptul la viata, dreptul la sanatate, dreptul la un mediu curat, dreptul la proprietate, dreptul la intimitate, atat prin a STOPA DEMERSURILE GUVERNULUI ROMANIEI si ale ANCOM ce privesc promovarea cu celeritate a implementarii tehnologiilor 5G in Romania si oprirea oricarui demers legislativ destinat implementarii acestor tehnologii invazive, nesustenabile, experimentale si dovedit a fi daunatoare intregului ecosistem.Coalitia STOP 5G are ca scop responsabilizarea tuturor actorilor sociali si politici pentru angajarea raspunderii Institutiilor Statului, a functionarilor si a tuturor factorilor de decizie in raport cu necesitatea de a respecta drepturile constitutionale prin respectarea si aplicarea PRINCIPIULUI PRECAUTIEI care protejeaza viata, sanatatea oamenilor precum si mediului natural", se afirma in comunicatul Coalitiei STOP 5G din Romania.