Targul de la Hanovra: Cand automobilul electric se intalneste cu Industria 4.0

This photo-series of happy Angela Merkel fist-bumping a robot while standing next to laughing Mexican President Enrique Pena Nieto made my day.



📷 @AFPphoto / Tobias Schwarz #AFP pic.twitter.com/HCtuZdOAr4 - Yann Schreiber (@YannSchreiber) 24 aprilie 2018

Despartirea de linia de productie a lui Henry Ford

Cooperarea este totul

Fabrica viitorului este mobila

Aproape doua ore si jumatate a durat traditionalul tur al targului industrial de la Hanovra facut de cancelarul Angela Merkel alaturi de oaspetele ei de onoare, anul acesta presedintele Mexicului, Enrique Pena Nieto.Mexicul este in acest an tara partenera a expozitiei industriale de la Hanovra, cea mai mare de acest tip din lume."Vedem cum notiunea 'Industrie 4.0' are tot mai mult continut si cum interconectarea marcheaza si productia industriala nu doar intr-o companie...", astfel a rezumat lucrurile cancelarul german, referindu-se la Siemens, dar fara sa-si termine propozitia.Rostita pana la capat, ar fi sunat astfel:... ci si in foarte multe alte companii. Fiecare a doua firma de productie foloseste deja aplicatii tehnologice de ultima ora, fiecare al patrulea utilaj industrial german este intre timp interconectat.Datele sunt furnizate de asociatia germana a firmelor de IT Bitkom. Pentru Bitkom, cel mai important targ fusese pana de curand Cebit (expozitia internationala de IT) - acum insa impactul mai mare il are targul industrial. Ceea ce este valabil si pentru gigantii IT ca Microsoft, Oracle, SAP si altii, care au acum standuri mult mai mari la targul industrial de la Hanovra decat la Cebit.SAP prezinta de exemplu modelul unei unitati de productie cu numeroase componente de la diversi furnizori.In centru se afla utilaje autonome de finisare, care arata ca niste unitati de lucru mobile. Sfarsitul liniei de productie traditionale este explicat de experta SAP Martina Weidner: "Linia de productie a viitorului arata altfel decat vechea banda a lui Henry Ford. Linia de productie este doar virtuala, avem un flux de productie, dar nu mai exista o banda de productie fizica propriu-zisa".Astazi, cand se doreste finalizarea unui produs, acesta este construit direct pe un utilaj autonom, care se misca singur intre statiile de munca, intr-o ordine variabila. Astfel se pot evita pauze fortate ale productiei, de exemplu, daca lipsesc niste piese, deoarece camionul cu marfa de la furnizor este blocat in trafic.Si nu vorbim aici de productia viitorului: constructorul auto Audi foloseste deja o astfel de linie flexibila de productie la construirea motoarelor sale electrice. Iar electromobilitatea este desigur o tema majora si la Targul de la Hanovra. Deoarece, pentru ca automobilul electric sa aiba cu adevarat succes, este nevoie de construirea unei ample retele de alimentare cu curent electric, o retea cu numeroase statii de incarcare.Concernul elvetian ABB este expert in chestiuni ca transferul de electricitate si motoarele electrice. Vrem acum sa transferam aceasta expertiza la transportul stradal, spune seful ABB-Germania, Hans-Georg Krabbe: "Teme centrale de azi - digitalizarea, energia si mobilitatea - sunt de fapt de decenii parti ale ADN-ului companiei noastre".ABB se ocupa de tehnica energetica, cu solutii privind furnizarea de curent electric, dar construieste si motoare pentru trenuri. "Electronica de performanta este una din competentele noastre principale", spune Krabbe, "si o putem transfera in mod ideal la tema electromobilitatii".Rezultatul: ABB prezinta o coloana de incarcare superperformanta, cu care raza de circulatie a automobilelor electrice creste de 3-6 ori, cu acelasi timp de incarcare ca pana acum.La un stand alaturat, al IMM-ului din estul Vestfaliei Harting, se afla o masina cu design futurist care atrage toate privirile. La Harting este ca la ABB: sunt folosite experientele anterioare bogate din domeniul automatizarii industriale pentru a stimula electromobilitatea.Harting este lider de piata in stechere si conectori cu care pot fi cuplate utilajele. De asemenea, are competente in transmiterea si schimbul de date. Iar un punct forte sunt cooperarile. La standul acestei firme se intalnesc numele multor companii cunoscute."Ca e vorba de Bosch sau de Igus, toate sunt firme renumite", explica purtatorul de cuvant al Harting, Detlef Sieverdingbeck. Suntem parteneri si cu IBM Watson si Microsoft. "Ei folosesc produsele noastre pentru solutiile lor. Este ceea ce ne face atat de speciali - sa colaboram cu atat de multe companii si sa invatam de la ele".Sa invete unii de la altii: aceasta este, de fapt, partea-cheie a fabricii viitorului si a notiunii Industrie 4.0. Pentru ca un lucru este clar la Targul de la Hanovra: singuri pot reusi doar giganti de genul Siemens.Pentru multe IMM-uri din domeniu, insa, cooperarile sunt cele care asigura mentinerea lor pe pozitii de frunte in piata. Dar cum arata aceasta fabrica a viitorului?Marc Wucherer este presedinte al furnizorului de piese industriale Bosch Rexroth:"Fabrica viitorului arata cam asa: exista doar pereti, o podea si un tavan care sunt fixe. Toate celelalte parti sunt flexibile". Masinile, sistemele de productie si unitatile de lucru sunt toate libere si mobile, interconectate si autonome. Productia este ordonata la eficienta maxima prin inteligenta artificiala in cadrul fluxului de productie."Indiferent daca vreau sa produc doar un exemplar sau o productie de masa: suntem capabili sa optimizam in asa fel procesele de productie, incat putem livra totul super repede dintr-o singura unitate".Iar un alt aspect important subliniat neobosit la Targul de la Hanovra, cu produsele sale cool si atmosfera prietenoasa, este ca toata aceasta tehnologie este menita sa-i ajute pe oameni, nu sa-i lase fara locuri de munca.