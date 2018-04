Taxiul SF desprins din filme e mai aproape de realitate. Zboara peste blocuri si te scapa de aglomeratie

Ziare.

Startup-ul german Volocopter planuieste sa dea startul unei adevarate revolutii in domeniul transportului urban.Volocopterul ar putea fi masina zburatoare utilizata in regim de taxi sau Uber pentru a transporta pe calea aerului pana la 10.000 de pasageri pe zi.Un astfel de proiect ambitios ar putea rezolva problema supraaglomerarii bulevardelor si strazilor din marile orase ale lumii care devin anual tot mai sufocante.Ca in cazul retelei de cai ferate sau de autobuze, volocopterele vor avea "statii" unde pasagerii se vor putea imbarca si debarca mai simplu decat s-ar crede. Aceste statii nu sunt altceva decat niste aeroporturi in miniatura, prevazute cu piste de decolare/aterizare.Statiile vor fi prevazute cu benzi de transportare a volocopterelor intr-un hangar special unde sunt tinute toate vehiculele aeriene.