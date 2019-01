Te-ai gandit vreodata ce se poate intampla acasa cat timp tu esti plecat la munca? Citeste AICI cum sa previi

O usa incuiata nu opreste un hot determinat

Modele de comportament si cat de usor arati ca "sunt numai bun de jefuit!"

Griji in mare parte fondate datorita incertitudinii. Faptul ca nu poti fi niciodata sigur ca nu o sa se intample nimic, te determina sa fi mereu cu alert si in stare de panica, care in cele din urma devine obositoare.Spre deosebire de cunoasterea comuna cum ca hotii vin noaptea este defapt un mit. Este firesc pentru hoti sa patrunda intr-un imobil atunci cand este cel mai probabil ca acesta sa fie gol, adica in momentul cand esti plecat la munca.Daca in mod normal lumea folosea un caine ca sa fie atentionati atunci cand cineva strain este pe cale sa le calce pragul, acelasi efect psihologic il poate avea si un sistem de alarma care scade dramatic motivatia unui strain atunci cand un sunet agresiv si zgomotos este declansat din pricina prezentei lor. La fel se intampla si in cazul hotilor, acestia fiind deconspirati.Sunt multe tipuri de spargatori de case, de la cei care pur si simplu incearca clante pana cand gasesc o usa deschisa in scarile de bloc sau in cartiere, pana la grupurile organizate pentru care o usa este cea mai mica grija.Spargatori de locuinte din intreaga lume spun ca acestia mereu isi urmaresc victima inainte sa treaca la actiune. Isi seteaza o arie, unde vor urmari comportamentul persoanelor care ii impiedica sa ajunga la scopul lor. Astfel, cei care manifesta opulenta dar si neglijenta, incep sa devina eligibili pentru tombola jafului.Indicatori simplii precum: posta plina, luminile rar aprinse, faptul ca esti mereu plecat in timpul zilei de acasa sau chiar si curatenia sunt printre motivele prin care hotii isi aleg tintele.Vestea buna este ca acelasi truc il poti folosi si tu impotriva lor. Nu doar hotii sunt capabili de a avea acces la monitorizarea victimelor lor, dar la fel ai posibilitatea sa faci si tu. Astfel, poti sa recurgi la un kit pentru supraveghere video prin care vei putea urmari pe cei care ravnesc cu adevarat la bunurile tale. Posibilitatile astfel se largesc pana la a afla cine sunt, dar si mai mult de atat, vei putea sa vezi comportamente dubioase si suspicioase in legatura cu imobilul tau.In concluzie, locuinta oricui este predispusa la a fi jefuita, deoarece primul lucru pe care orice persoana cu astfel de inclinatii il va face, va fi sa incerce pana cand gaseste o victima. Tocmai de aceea neglijenta si increderea intr-o usa incuiata iti poate aduce surprize in care nu vrei primi, ci ti se va lua.Nu are rost sa faci investitii in baricadarea cu usi de buncar sau 3 incuietor diferite, cand poti recurge la niste trucuri psihologice prin tehnologie care nu va strica aspectul si atmosfera locuintei tale. Astfel, macar una dintre motivele constante de grija pot sa fie diminuate macar putin chiar daca stresul nu dispare niciodata.