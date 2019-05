Tehnologia avanseaza, comunitatile se schimba: solutii inovative, combustibili alternativi, aer mai putin poluat, un viitor sustenabil

Ziare.

Prezent la conferinta, prima data in Romania, reprezentantul companiei LIME, va prezenta experiente si perspective legate de modul in care au reusit sa revolutioneze transportul urban, gratie stransei legaturi cu comunitatile si autoritatile tarilor in care activeaza.LIME este un start-up american, evaluat la peste 10 miliarde dolari, cu o prezenta pe piata micromobilitatii in peste 70 de orase din Europa si USA, de curand intrat si pe piata din Romania.Evenimentul va reuni specialisti romani si straini din domeniile automotive, energetic, tehnologie, dar si reprezentanti ai institutiilor de stat, cu scopul comun de a comunica si dezbate puncte de vedere, experiente si perspective asupra masurilor si actiunilor intreprinse in directia crearii si integrarii unui eco-sistem sustenabil.Schimbarile climatice reprezinta una dintre cele mai importante amenintari la adresa umanitatii, a cadrului economic si social. Incalzirea globala este pusa, in mare parte, pe seama emisiilor de gaze cu efect de sera, provenite din activitatile umane.Teme principale, aflate pe agenda liderilor mondiali, se vor regasi si in cadrul discutiilor ce vor avea loc la conferinta Sustainable Mobility Forum.In discutie vor fi luate si proiecte menite sa creeze si sa dezvolte un ecosistem sustenabil, prin integrarea tuturor resurselor disponibile, prin folosirea optimala a infrastructurii si integrarea tehnologiei de varf, cu scopul combaterii schimbarilor climatice.Inscrieri si mai multe detalii despre eveniment puteti gasi accesand website-ul evenimentului: www.sustainable-mobility.eu