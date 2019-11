Tehnologia de tip Punct-La-Multipunct a Intracom Telecom se remarca in Africa de Sud

Ziare.

Decizia DFA de a alege tehnologia PtMP WiBAS ™ a rezultat din necesitatea de a oferi conectivitate radio "last mile" de inalta calitate pentru accesul la retea a clientilor de tip distribuitor care, la randul lor, asigura conectivitate finala a utilizatorilor de tip residential precum si a celor corporate.Clientii operatorului sud-african vor avea ocazia sa ofere utilizatorilor finali un serviciu de mare viteza, care sa adreseze nevoia imediata de acces la retea, dupa caz, fie in perspectiva asteptarii instalarii unui serviciu de fibra optica sau ca o solutie permanenta.DFA detine o retea extinsa de fibra optica iar sistemul WiBAS ™ PtMP va fi utilizat pentru a extinde suplimentar serviciul de conectivite la retea pentru a extinde si maximiza baza de clienti.Mai precis, operatorul va beneficia de capacitatile superioare ale platformei, cum ar fi performanta robusta si capacitatea de transfer ridicata, pentru a satisface cerintele in crestere pentru derviciile de acces la retea.Solutia WiBAS, constand din HUB-uri WiBAS™-OSDR si terminale WiBAS™-Connect, va fi implementata in reteaua DFA, in banda licentiata de 26GHz, cu scopul de a oferi servicii de banda larga inalt calitativesi de viteza superioara.Mai mult, DFA va folosi sistemul avansat de management al retelei, uniMS™, impreuna cu functionalitatile recent introduce de planificare radio, pentru o mai buna si optima proiectare a retelei PtMP.