"Tehnologiile cu care Coreea de Sud vrea sa uluiasca lumea la Jocurile Olimpice de iarna"

Roboti, autobuze autonome si drone

Foto: LG Newsroom

Ziare.

com

Tara in care au luat nastere companii precum LG Samsung si Hyundai , a zecea economie a lumii si ocupanta locului cinci in topul celor mai mari exportatori la nivel global, Coreea de Sud promite sa ofere cele maiJO de pana acum.Vizitatorii sunt intampinati de roboti multilingvi si se pot deplasa prin friguroasa statiune Pyeongchang cu autobuze autonome prevazute cu ecrane in loc de geamuri. Tehnologii de ultima ora vor face posibila imersiunea totala a spectatorului prin intermediul smartphone -urilor si al tabletelor.Olimpiada alba de la Pyeongchang este transmisa live in realitate virtuala de camere Intel care vor filma la 360 de grade, iar cu ajutorul tehnologiei "time slice" a operatorului sud-coreean de telefonie mobila KT Corp fanii sporturilor de iarna pot sa priveasca evenimentele din orice unghi doresc.De asemenea, pot urmari o cursa de bob, de exemplu, din perspectiva concurentului, cu ajutorul unei camere instalate pe casca acestuia.In cazul transmisiei competitiilor de schi poate fi folosita tehnologia "ghost skier", care compara in timp real evolutia unui schior cu cea precedenta, oferind informatii vitale greu de observat cu ochiul liber.Interviurile acordate pe partii sunt proiectate ca holograme, dandu-le spectatorilor impresia ca sportivii se afla chiar in fata lor.Pentru ca toate acestea sa fie posibile,. Sud-coreenii au ales evenimentele sportive din Pyeongchang pentru a testa aceasta tehnologie , in cadrul unui experiment derulat de KT in parteneriat cu Intel.Este, in acelasi timp, un prilej pentru a arata lumii progresele sale in domeniul inteligentei artificiale. Organizatorii au anuntat ca vor folosi 85 de roboti in timpul evenimentelor, care le vor oferi oamenilor indicatii, detalii despre concursuri si alte informatii.Vizitatorii sunt intampinati de roboti inca de la aeroportul Incheon din Seul. Masinariile prevazute cu o platforma de recunoastere a vocii dezvoltata de LG ii ajuta cu informatii despre zboruri. Robotii inteleg mai multe limbi straine si pot scana tichete de imbarcare.Intre stadioane, partii si patinoare se circula cu autobuze autonome dezvoltate de Hyundai si KT in parteneriat cu Ministerul Infrastructurii si Transportului din Coreea. Acestea sunt prevazute cu ecrane transparente in loc de geamuri, pe care calatorii pot urmari in direct competitiile in desfasurare.Nu in ultimul rand, fortele de ordine au anuntat ca vor folosi o flota de drone pentru sporirea securitatii.Coreea de Sud intentioneaza sa profite din plin de aceasta oportunitate de promovare, cheltuind, pe langa bugetul alocat comisiei de organizare a JO, 10 miliarde de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii, inclusiv pentru drumuri si transport feroviar de mare viteza.Calatoria de la Seul la Pyeongchang intr-un tren-fulger care atinge 300 de kilometri pe ora, pe o linie special deschisa pentru marele eveniment, poate fi considerata, asadar, o avanpremiera a spectacolului care urmeaza.