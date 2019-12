Televizoarele Samsung: ideale pentru impatimitii de filme si seriale

Ziare.

Prima inovatie considerabila cu care compania a si devenit lider de piata a fost TV Samsung Bordeaux. Un televizor cu un design surprinzator, ce a fost inspirat de forma unui pahar de vin. Acest televizor era unul cu ecran plat, LCD si oferea imagini incredibile la acea vreme.Acest lucru se intampla in 2006. Trei ani mai tarziu, Samsung prezenta lumii primul televizor cu margini iluminate, ceea ce a insemnat o calitate a imaginii mult superioara. In 2010, a lansat primul televizor LCD 3D, dar si primul magazin de aplicatii pentru televizoarele smart.Samsung a fost compania ce a dezvoltat tehnologia ecranelor curbate, apogeul companiei fiind reprezentat de dezvoltarea tehnologiei QLED, proprie Samsung. QLED este prescurtarea pentru Quantum Dots Light-Emitting Diode, care se traduce ca dioda emitatoare de lumina cu nanocristale.Aceasta tehnologie inseamna practic un ecran LCD ce are un strat de nanocristale care se aprind si care pot ilumina separat pixeli sau grupari de pixeli.Astfel, calitatea imaginii este net superioara ecranelor LED, un TV Samsung cu tehnologie QLED oferind un nivel de luminozitate si contrast al culorilor nemaiintalnit la alte tipuri de televizoare.Anul acesta, cei de la Samsung au inovat din nou piata televizoarelor, lansand primul televizor 8k. Acestia aveau deja pe piata o serie de televizoare cu rezolutie 4k, dar au tinut sa fie curajosi cu lansarea seriei noi.8k inseamna, de fapt, de 4 ori rezolutia 4k, deci undeva la aproximativ 33 de milioane de pixeli distribuiti pe intreaga suprafata a unui ecran. Un TV Samsung 8k are un pret destul de ridicat, insa Samsung si-a asumat acest lucru odata cu lansarea noilor modele.Pe langa acest pret, nu exista continut 8k, de abia existand continut 4k. Dar Samsung a fost din nou cu un pas inainte, dotand aceste televizoare cu un procesor cu inteligenta artificiala care poate adapta rezolutia oricarui tip de continut la rezolutia TV-ului.Astfel, utilizatorii se pot bucura de de toti pixelii pe care ecranul ii pune la dispozitie, idiferent daca continutul este sau nu 8k.Sistemul de operare al Smart TV Samusung este unul foarte ordonat, simplu de utilizat si rapid, care iti pune la indemana cele mai utilizate. Este vorba despre sitemul de operare Tinzen OS, special realizat de Samsung, ce vine cu asistentul vocal Bixby ce face utilizarea acestuia si mai facila.Samsung nu a facut altceva decat sa incerce sa ofere utilizatorilor sai cea mai buna experienta pe care acestia o pot avea utilizand un TV Samsung.Pe langa calitatea imaginii unde stim deja ca acestia fac o treaba excelenta, Samsung este una din companiile ce pune la dipozitie o gama variata de continut, dar si foarte multe aplicatii de streaming precum: Samsung TV Plus, Netlfix, Hulu, Amazon Prime Video, Apple TV+ si YouTube.Incepand cu luna noiembrie, acestora li s-a alaturat si Disney+, aplicatia de streaming a companiei cu acelasi nume. Utilizatorii vor putea urmari acum filmele, serialele si animatiile preferate marca Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, dar si continut ce tine de National Geographic.In prima zi de la lansare, Disney+ a inregistrat 10 milioane de abonati. Prin comparatie, HBO Now a avut nevoie de 3 ani pentru a ajunge la aproximativ 5 milioane de abonati.Disney+ va fi singura aplicatie unde vor putea fi urmarite filmele din seria Star Wars, Marvel, Pixar si Disney, dar si National Geographic. Deja Disney a lansat o noua serie originala, "The Mandalorian", in care apare celebrul Yoda, dar bebelus.Imaginile cu acest "Baby Yoda" deja circula internetul, iar Disney se astepa ca serialul sa fie un hit.Pentru orice impatimit al cinematografiei, un TV Samsung este alegerea perfecta. De la tehnologie, la design, dar si intefata si continut, aceste televizoare te vor face sa te simti ca si cum ai propriul cinematograf la tine acasa.