Toaleta care stie ca esti bolnav inainte sa ai vreun simptom

Ziare.

com

Joshua Coon si Ian Miller de la Universitatea Wisconsin-Madison o numesc o metoda non-invaziva de a obtine informatii in legatura cu starea ta de sanatate, din confortul propriei locuinte, noteaza Daily Mail Practic, cercetatorii au incorporat in toaleta un spectomeru de masa care poate identifica markeri relevanti in mostre de urina, in conditiile in care aceasta poate oferi informatii pretioase in legatura cu stilul de viata al unei persoane - ce mananca, ce medicamentele ia, daca face exercitii fizice, cat de bine se odihneste -, precum si informatii cu privire la posibila existenta a peste 600 de afectiuni umane.Cercetatorii au testat toaleta pe ei insisi si pe alti doi participanti la studiu. In jur de 110 mostre au fost analizate pe parcursul a zece zile, iar in urma experimentului au constatat ca toaleta inteligenta poate arata cat de mult au dormit subiectii, cata miscare au facut, cat alcool sau cata cafea au consumat sau cate medicamente au luat.Cei doi spera sa finalizeze produsul in urmatorii cinci ani si spun ca sunt constienti de implicatiile negative pe care o toaleta inteligenta le poate avea in ceea ce priveste viata privata a utilizatorului. De exemplu, datele pot fi interceptate de un hacker. Un alt scenariu este acela in care un angajator poate folosi un astfel de produs pentru a afla informatii personale despre angajatorii sai.Imagine de Stefano Ferrario de la Pixabay C.S.