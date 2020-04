Total Technologies doneaza 1% din vanzarile online realizate prin intermediul www.smartscan.ro catre Crucea Rosie

Ziare.

Daca vorbim de mediile de business, pentru companii se pot prefigura doua directii: reinventarea sau prabusirea lor. Cei care aleg sa se reinventeze au la dispozitie o serie de mecanisme si solutii de ultima generatie, accesibile si care ofera cu succes solutia optima la provocarile actuale.Specializata in integrarea echipamentelor pentru tehnologia codurilor de bare, Honeywell VOICE, RFID si Roboti Autonomi Mobili (AMR), Total Technologies se adreseaza acelora care sunt in cautarea de solutii de colectare si prelucrare automata a datelor prin aplicatii integrate complete in domenii precum Retail, Curierat, Logistica, Transport, Productie, Distributie, Depozit, Automotive, Sanatate, Administratie publica.De mai bine de 27 de ani Total Technologies ofera solutii digitale complete menite sa raspunda cu real succes provocarilor existente. Expertii o numesc "o companie a viitorului".Partener real in relatiile de business, Total Technologies crede cu tarie si in caracterul social al companiei, fara de care increderea in servicii de calitate nu ar fi pe deplin posibila. Animati de cele mai bune intentii, compania ne aduce in prim plan, o data in plus, ideea ca doar "Impreuna construim viitorul".Total Technologies s-a alaturat campaniei "Impreuna sustinem lupta impotriva Covid 19", printr-un proiect umanitar ca reactie manifestata in fata pericolului provocat de amenintarea COVID-19.Astfel, compania a decis ca, din vanzarile realizate prin intermediul propriului magazin online www.smartscan.ro pana la 31.12.2020, un procent de 1% sa fie donat catre Crucea Rosie. Este un gest admirabil, plin de generozitate, un exemplu de umanitate demn de urmat.Lucrurile frumoase se intampla, iar in ciuda distantarii sociale, gesturile pline de umanitate continua sa ramana aproape, pentru ca doar asa vom continua sa fim alaturi unii de altii si doar asa putem construi povestea viitorului nostru.