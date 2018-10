Un barbat s-a internat pentru dependenta de Netflix. Cate ore pe zi se uita la seriale pana cand a realizat ca are o problema

Ziare.

Barbatul de 26 de ani, al carui nume nu a fost dezvaluit, a ajuns in aceasta situatie dupa ce s-a uitat la seriale sapte ore pe zi, sapte zile pe saptamana, timp de sase luni.El le-a spus doctorilor de la Institutul National pentru Sanatate Mintala si Neurostiinte din Bengaluru, din sudul Indiei, ca deschidea televizorul imediat ce se trezea dimineata si reusea cu greu sa il mai inchida. Dependenta i-a provocat dureri de ochi si o stare de oboseala si i-a afectat ritmul somnului.Tanarul a apelat la ajutorul Serviciului pentru Utilizarea Sanatoasa a Tehnologiei din cadrul institutului in urma cu cateva saptamani.Barbatul ar fi devenit dependent de Netflix din cauza stresului legat de perspectivele lui de cariera, fiind presat de familie sa isi gaseasca un loc de munca dupa ce afacerea sa esuase.A ajuns, astfel, sa foloseasca serviciul de streaming pentru a evada din realitate, a spus dr Manoj Kumar Sharma, seful clinicii, pentru ziarul The Hindu, potrivit Business Insider "Barbatul se uita pe Netflix atunci cand familia il constrangea sa isi castige existenta sau cand vedea ca prietenilor lui le merge bine. Era o metoda de a evada din realitate. Uita de problemele lui", a adaugat Sharma.Potrivit medicului, astfel de cazuri sunt rare, acesta fiind considerat chiar primul caz cunoscut de dependenta de Netflix din India, insa la clinica au mai fost tratati cativa dependenti de jocuri online, care foloseau la randul lor tehnologia ca pe un refugiu."Si-a dat seama ca, atunci cand se uita la aceste seriale foarte mult timp, acest lucru il ajuta. A devenit un mijloc de a evita stresul cotidian si de a se simti bine", a spus Sharma despre barbatul internat pentru dependenta de Netflix pentru Quartz Doctorii i-au prescris exercitii de relaxare si ii ofera chiar si consiliere in cariera, insa drumul spre vindecare nu va fi simplu, sustin ei."Dupa un timp, se va putea bucura din nou de Netflix, dar va fi productiv si in alte domenii", mai spune Sharma.C.S.