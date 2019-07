Ventilatoare industriale durabile si eficiente

Ventilatoare industriale - Exista mai multe tipuri de ventilatoare industriale si acestea ar trebui alese in functie de cele mai importante caracteristici ale lor, astfel incat sa fie pliate pe caracteristicile proiectului in care sunt utilizate.

Ventilatoare industriale Antiex - Caractersticile ventilatoarelor pentru acoperis

Cel mai important avantaj pe care il au produsele din categoria ventilatoare de acoperis este faptul ca nu necesita spatiu suplimentat pentru amplasare si se instalaeaza si intretin foarte simplu.

De cele mai multe ori sunt folosite carcase care se pliaza si care functioneaza perfect cu sistemele deja existente. Un ventilator industrial de acoperis este utilizat si in locurile in care nu pot fi facute foarte multe modificari in cladire.

Ventilatoare axiale industriale de tubulatura

Aceste ventilatoare pentru hote profesionale din inox au un canal rotund si dimensiuni cuprinse intre 100 si 450 mm. Se disting printr-o productivitate foarte buna si aceste avandmotoare asincrone.

Carcasele lor sunt confectionate din plastic sau otel cu acoperire polimerica. Pot fi facute inclusiv din otel galvanizat.

Avantajele ventilatoarelor axiale industriale de tubulatura

Viteza reglabila;

Motorul foarte robust si rezistent;

Pozibilitatea de a fi folosite inclusiv pentru alimentarea cu aer;

Durata de viata mare;

Usurinta de montaj.

Ventilatoare centrifugale industriale

Printre avantajele acestor ventilatoare se numara:

Cu ajutorul celor mai bune ventilatoare industriale centrifugale se elimina riscul de explozie. Acestea sunt special proiectate astfel incat sa determine eliminarea aerului si gazelor din interior, in timp ce presiunea este reglata cu ajutorul unui dispozitiv special.

Aceste ventilatoare au un lichid de lucru denumit gaz sau amestec de gaze si aburi, care intra in ventilator cu ajutorul orificiului de admisie amplasat pe centrul corpului. Astfel se elimina riscul de incendiu.

Genul acesta de produse sunt ventilatoare industriale mari si provin de la producatori de ventilatoare industriale cum ari fi Antiex, recunoscuti la nivel international pentru calitatea produselor oferite.

Exista si ventilatoare centrifugale de tubulatura de dimensiuni mici, insa cele mai multe sunt dispozitive puternice care pot disloca si elimina cantitati mari de aer.

Ventilatoare industriale centrifugale de joasa presiune

Pe piata exista si ventilatoare centrifugale de joasa presiune, care functioneaza cu ajutorul unor lamele curbate spre spate. Acestea pot fi din otel, aluminiu sau materiale inoxidabile.

Ventilatoarele centrifugale pentru tubulatura sunt formate din doua parti si ofera performante foarte mari ce pot atinge inclusiv 600000 metri cubi pe ora.

Ventilatoare industriale - Informatii suplimentare

Persoanele care sunt interesate de ventilatoare industriale si nu stiu ce investitie necesita montarea si utilizarea acestora, ar trebui sa caute si sa se informeze corect astfel incat sa gaseasca cele mai bune preturi si oferte pentru ventilatoare de la cei mai buni producatori din domeniu.

Este important ca ventilatorul industrial ales sa corespunda tipului de proiect pentru care a fost cumparat si instalat, iar cei care intampina dificultati in alegerea ventilatorului ne pot contacta pentru mai multe detalii.

Ziare.

com

Articol realizat de Outcave Solutions - Firma cu servicii de optimizare seo si promovare de site-uri in Bucuresti.