WSJ: Cum ne va schimba tehnologia viata in 2019

Ziare.

com

Dupa un an in care sefii de la Facebook sau Twitter s-au incurcat in explicatii privind erorile de pe platformele pe care le gestioneaza, masinile conduse de inteligenta artificiala au facut primele victime umane, iar actiunile companiilor specializate in producerea tehnologiei au avut zile grele la bursa, se asteapta ca 2019 sa fie anul in care dispozitivele electronice sa isi ia revansa si sa recupereze din pierderile pe care le-au suferit in ceea ce priveste imaginea in 2018, se arata in materialul semnat de Joanna Stern si David Pierce.Fanii jocurilor electronice pot sa spere ca vor pune mana, intr-un final, pe jocul de realitate augumentata Harry Potter, a carui lansare anuntata cu surle si trambite a fost intarziata. Apoi, 2019 este anul in care tehnologia 5G ar putea sa intre in marile orase, sistemul Apple sa se aleaga cu imbunatatirile asteptate iar compania Disney sa isi lanseze propriul sistem de streaming. Jurnalistii americani includ printre schimbarile asteptate si modificari care pot deveni obligatorii pentru companii in ceea ce priveste politicile de colectare a datelor.a vorbit in anul care se incheie despre dispozitive iPhone cu un pret mai mic, despre unul care sa aiba dimensiuni mai mari si a venit cu unele imbunatatiri ale sistemului de operare. In 2019 sunt asteptate miscari ceva mai indraznete. Iar entuiasmul investitorilor ar putea sa depinda de asta.Dupa 12 generatii de iOS, ecranul principal a ramas un simplu careu pentru iconurile aplicatiilor. Urmatoarea versiune ar putea sa schimbe acest lucru.Dupa ani intregi in care s-a vorbit despre, tehnologia 5G ajunge in final pe piata multi operatori anuntand ca au de gand sa introduca serviciul in primele orase in prima jumatate a lui 2019 iar producatori de dispozitive mobile ca Samsung sau LG au deja in plan lansarea noilor telefoane compatibile cu tehnologia.nu a avut chiar cel mai bun an, problemele legate de distribuirea datelor personale aducand variatii ale pretului actiunilor la bursa si scaderi ale numarului de utilizatori asa ca se asteapta si in 2019 sa continue efectele scandalului. Nicinu este in siguranta, fiind asteptate cercetari ale autoritatilor in legatura cu accesarea casutelor de mesaje si a problemelor pe care le au cu siguranta datelor.Viitorul apropiat include si un numar din ce in ce mai mare alDupa ce primele 8 magazine Amazon Go au aratat ca o aplicatie poate sa rezolve multe dintre problemele pe care le ai la cumparaturi cu interactiunea umana, s-ar putea sa fim martorii unei schimbari majore de directie in comertul cu amanuntul spre o lume cu mai putini oameni la casa si mai multe camere de luat vederi care monitorizeaza miscarile cumparatorilor. Un inconvenient in plus fata de cele evidente ar putea sa fie reclamele pe care le vei primi pentru produsele pe care le-ai pus la loc pe raft.Dupa un an de programare,care sa depaseasca succesul pe care l-a avut Pokemon Go. Chiar daca este putin probabil sa apara pe piata ochelari AR pentru toata lumea, companii precum North sau Vuzix sunt la un pas de lansarea primelor versiuni experimentale ale dispozitivului.Inainte sa se impuna, este de asteptat sa se dezvolte mai ales optiunile de livrare automatizate, poate nu chiar pizza livrata cu drona, dar mici frigidere pe roti cu un sistem autonom de orientare ar putea sa apara.ine vor fi domeniul in care concurenta se intensifica in 2019. Netflix se asteapta sa aiba un impact mai mare in industria cinematografica, iar marile companii precum Disney se pregatesc sa isi lanseze propriul serviciu de streaming. Disney+ va oferi produse Marvel si Pixar pe o singura platforma. Compania a inceput deja sa isi retraga produsele de pe site-urile concurente.s-ar putea muta din cloud in unitatea centrala. In prezent, fiecare intrebare adresata unor dispozitive precum Siri ori Alexa este inregistrata in cloud, asadar in computerele companiilor. Faptul ca functionarea inteligentei artificiale este dependenta de aceasta conexiune suprasolicita nu doar siguranta datelor, ci si durata de viata a bateriei dispozitivului. Ce de la Intel si alte companii pregatesc procesoare ce sa foloseasca mai mult spatiul oferit de fiecare dispozitiv, iar siguranta datelor va ramane astfel la indemana utilizatorului. In plus, notificarile legate de sanatate de la ceasul inteligent ar putea sa fie trimise pe telefon chiar si atunci cand acesta este setat in modul recomandat pentru calatoriile cu avionul.pentru a-si monitoriza starea organismului. Amazon a inceput sa distribuie programe care aduna informatii din dosarele medicale pentru a contribui la scaderea costurilor de arhivare. Compania a achizitionat si o farmacie online. Apple are deja discutii cu Departamentul Veteranilor pentru a le permite utilizatorilor sa isi transfere dosarele medicale pe dispozitivul mobil. Chiar si mari companii de asigurari au inceput sa isi incurajeze clientii sa isi impartaseasca datele medicale.Anul 2019 ar putea sa marcheze primii pasi in rezolvarea dilemei care ne face sa avem nevoie desi faptul ca deja dispozitivele au ajuns la dimensiuni care ne pun la incercare capacitatea de a le tine in mana. Samsung si alte companii au dezvaluit faptul ca avanseaza rapid in proiectul de a produce un dispozitiv de marimea unui telefon care sa se desfaca incat sa avem un ecran de dimensiunile unei tablete. Deocamdata se stie ca nu este usor sa se construiasca un ecran flexibil iar ceea ce s-a aratat era prea mare si ciudat. Dar ecranul pe care il impachetezi s-ar putea sa apara mai intai in masina sau in casa. Pana la urma un ecran de televizor mare pe care il poti impaturi suna destul de bine pentru oricine.