Zipper Romania participa activ la proiectul "o natiune conectata"

, Director General al Zipper Romania, invitat in calitate de speaker, alaturi de- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI),- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM),- Director Executiv Comercial - EY Romania,- consultant telecom si de reprezentanti ai companiilor din domeniul telecom - Vodafone, Telekom, Orange, RDS-RCS, au sustinut dialogul intre mediul legislativ, operatorii de telecomunicatii si furnizorii de solutii si servicii de automatizare date si documente.Evenimentul din acest an,, organizat de ITS events management, a adus in prim plan tendintele actuale din domeniul telecom si din principalele sectoare tehnologice, dar si solutii, legislatie si noutati in domeniul telecomunicatiilor, printre care: noile reglementari ale regulamentului GDPR, echipamente si platforme performante, solutii si servicii IT & Telecom, securitate si e-commerce.In cadrul evenimentului s-au dezbatut teme precum: comunicatiile si transformarea digitala, viitorul platilor mobile in Romania, customer care in telecom, securitatea cibernetica, o provocare permanenta, respectarea datelor personale in contextul GDPR.Schimbarea rapida si continua a mediului de business aduce cu sine nevoi noi pentru toate companiile, nevoi generate de provocari comune precum: managementul riscului, data quality control, mobile world, smart communication, securitate si, nu in ultimul rand, managementul costurilor., spunea ca "".Intrebat fiind despre opinia sa in ceea ce priveste conceptul "o natiune conectata" si despre cum este privit din perspectiva unui furnizor de solutii si servicii de prelucrare a datelor si documentelor, Dl. Vijiianu a punctat:Referindu-se in continuare la furnizorii de servicii si solutii de automatizare date si documente , Dl. Vijiianu a subliniat cat de important este ca providerii unor astfel de solutii sa fie capabili sa vada dimensiunea intregii nevoi a pietei. Zipper Romania are o abordare integrata 360, optimizand si consolidand fluxuri de date si documente: de la documentele care se receptioneaza intr-o companie, la cele care se genereaza, pana la documentele care se comunica.Indiferent de dimensiunea companiei sau de domeniul in care activeaza, este cert ca managementul fluxurilor de documente , managementul riscului si al costurilor, adaptarea la lumea digitala, calitatea si securitatea datelor sunt provocari cu care se confrunta in activitatea acestora, iar folosirea de sisteme complete de automatizare a datelor si documentelor este una dintre solutii.", spunea Doru Vijiianu, facand referire la conceptul Zipper Works 360 pentru un management corect al datelor si documentelor, dar si la abordarea cu seriozitate a protectiei datelor prin conceptul GDPR360, din portofoliul aceleiasi companii.", a mai adaugat directorul general al Zipper Romania.Subiecte similare, abordate in cadrul evenimentului de Sorin Grindeanu, Presedintele ANCOM, au facut referire la tendinte si nevoi ale clientilor, care au devenit din ce in ce mai conectati la noile tehnologii. Acesta a mentionat scaderea numarului de cartele prepaid, cresterea traficului in roaming si cresterea utilizarii tehnologiei 4G cu peste 34%.Ca o completare a nevoii si comportamentului clientilor, Bogdan Cojocaru, Ministrul Comunicatiilor a adus in discutie o serie de aplicatii si facilitati puse la dispoztia cetatenilor pentru a avea o Romanie din ce in ce mai conectata: Agenda Digitala - Seap, Ghiseu.ro, Punct unic control, Cloud Guvernamental (aflat in consultare publica) ce vizeaza interactiunea cu alte ministere, dar si Securitatea Cibernetica.Parte dintr-un grup de firme cu prezenta in 5 tari din Sud-Estul Europei, cu doua centre de procesare in Romania si Moldova, Zipper acopera nevoile companiilor de a-si optimiza fluxurile interne. Solutiile si serviciile de prelucrare a datelor si a documentelor receptionate, vehiculate sau expediate dintr-o companie, asigura un suport solid pentru reducerea costurilor si a timpului de prelucrare.