Amenda uriasa pentru Telekom dupa problemele din martie. Grindeanu: Cel mai grav incident din Romania

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat miercuri ca a sanctionat Telekom Romania Mobile Communications cu doua amenzi in cuantum de 1.100.000 de lei.Presedintele ANCOM, Sorin Grindeanu, a declarat ca a fost cel mai grav incident inregistrat pe piata comunicatiilor electronice din Romania.Conform obligatiilor asumate prin licenta de utilizare a frecventelor radio, furnizorul trebuie sa se asigure ca. Pentru ca indisponibilitatea retelei a avut consecinte grave, afectandu-le utilizatorilor posibilitatea de a realiza convorbiri, de a accesa serviciile de posta electronica, de a accesa serviciile de supraveghere de la distanta a persoanelor sau de a telecomanda dispozitive de siguranta/protectie, Telekom Mobile a primit o amenda in valoare de 600.000 de lei, spune ANCOM.O alta obligatie prevazuta in Licenta prevede ca furnizorul sa pastreze log-urile de retea inregistrate pentru o perioada de 6 luni. Aceste instrumente sunt folosite pentru a putea demonstra Autoritatii disponibilitatea retelei conform cerintelor impuse. Furnizorul nu a putut indeplini cererea ANCOM de a transmite log-urile de retea inregistrate pentru ultimele 6 luni la nivelul de granularitate din Licenta, ingreunand astfel analiza efectuata pentru a determina gradul real de indisponibilitate a retelei Telekom Mobile in data de 05.03.2018. Pentru aceasta abatere, Autoritatea a aplicat o amenda in valoare de 500.000 de lei.Conform reglementarilor in vigoare, furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice au obligatia de a lua masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru a gestiona in mod corespunzator riscurile privind securitatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, in special pentru a preveni si limita impactul incidentelor de securitate asupra utilizatorilor si asupra retelelor interconectate.De asemenea, acestia au obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a garanta integritatea retelelor proprii, astfel incat sa asigure continuitatea furnizarii serviciilor prin intermediul acestor retele.Incidentele care afecteaza un numar mai mare de 5.000 de conexiuni, timp de cel putin 60 de minute sunt incidente cu impact semnificativ care pot afecta sau ameninta, direct sau indirect, securitatea si integritatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice la nivel national sau european.