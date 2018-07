AOTEC Spania si Intracom Telecom semneaza un parteneriat strategic

Ziare.

Mai precis, prin acest acord, membrii AOTEC pot beneficia de solutiile inovatoare ultra-rapide de banda larga de tip Point-to-MultiPoint (PtMP) ale Intracom Telecom pentru banda licentiata de 28 GHz, oferind viteze de peste 200 Mbps pentru abonatii sai rezidentiali.In plus, membrii AOTEC vor avea posibilitatea de a oferi mai multe servicii cu valoare adaugata pentru abonatii lor, utilizand solutiile Smart City, IoT, Big Data si IPTV ale Intracom Telecom., a subliniat ca aceasta alianta va permite operatorilor locali sa acceseze solutii de ultima generatie dezvoltate in cadrul Uniunii Europene, extinzand gama de posibilitati pentru toate firmele mici si mijlocii, in jur de 1.000 in Spania, prin intermediul asociatiei.Dl. Vidal a subliniat ca Intracom Telecom s-a diferentiat prin valoarea sa adaugata "care se bazeaza pe solutii, nu numai pe produse" si si-a exprimat increderea ca cele doua entitati pot evolua dezvoltandu-se impreuna."Operatorii locali sunt firme de inalta tehnologie, agenti de inovare care fac investitii continue in imbunatatirea retelelor de banda larga", a afirmat Dl. Antonio Garcia Vidal., a declarat: "Prin acest acord suntem hotarati sa sprijinim membrii AOTEC pentru a raspunde cererii tot mai mari de comunicatii si de conectivitate la Internet de mare viteza pe intreg teritoriul Spaniei. Ne adresam Iberiei considerand-o o piata strategica si am infiintat o filiala in Madrid pentru a sprijini nevoile clientilor nostri, pentru a-i pregati pentru epoca 5G si a le permite sa beneficieze de portofoliul nostru de solutii complexe pe care ne dezvoltam in mod constant pentru a raspunde nevoilor viitoare ale clientilor".AOTEC este o asociatie profesionala de afaceri spaniola, a carei scop este reprezentarea, stimularea, coordonarea si protectia operatorilor locali de telecomunicatii.Este singura asociatie nationala in acest domeniu si reuneste mai mult de 150 de companii. Inca de la infiintare, in 2002, asociatia a lucrat la construirea imaginii operatorului local, bazata pe convingerea ca aceste companii sunt cheia dezvoltarii economiei locale, ca agenti activi de digitalizare a tarii, generand prosperitate si locuri de munca.AOTEC este vocea unui sector alcatuit din peste 1.100 de companii mici, creand peste 7.600 de locuri de munca directe. Datorita nivelului tehnologic ridicat, a acoperirii liniilor si a crearii de locuri de munca, importanta grupului de companii este comparabila cu cea a unor operatori nationali.Intracom Telecom este un furnizor global de sisteme si solutii de telecomunicatii, care activeaza de peste 40 de ani pe piata.Intracom Telecom dezvolta solutii inovatoare in domeniile small-cell, transmisiuni wireless si acces wireless de banda larga, implementand cu succes in intreaga lume sistemele sale radio point-to-point si point-to-multipoint bazate pe cele mai avansate tehnologii IP.Mai mult, societatea ofera un portofoliu competitiv de solutii software generatoarea de venituri pentru operatorii telecom si o gama completa de servicii IT&C, concentrandu-se inclusiv asupra unor domenii precum Big Data, retele convergente sau cloud computing de tip privat, public sau guvernamental.Compania investeste sustinut in activitatea de cercetare-dezvoltare, dezvoltand produse de ultima generatie si solutii integrate capabile sa asigure indeplinirea cu succes a cerintelor clientilor.Peste 100 in mai mult de 70 de tari la acest moment au ales Intracom Telecom pentru tehnologiile sale de ultima generatie. Compania are peste 1.800 de angajati si detine subsidiare in Europa, Rusia si CSI Orientul Mijlociu si Africa, Asia si America de Nord. Pentru mai multe informatii, vizitati www.intracom-telecom.com Intrarom, subsidiara a Intracom Telecom, si-a consolidat in mod constant pozitia de vendor important al pietei de telecomunicatii din Romania, si in prezent are aproximativ 275 de angajati si o suprafata industriala totala de 33.000 mp.Sustinuta de o infrastructura solida care are la baza o investitie de 24 milioane de euro, experienta companiei acopera urmatoarele linii de business: solutii la cheie pentru companii din sectorul telecomunicatii, solutii integrate IT&C pentru sectorul public, aplicatii personalizate si solutii pentru utilitati si banci, precum si productia de echipemante de telecomunicatii.Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati www.intrarom.ro