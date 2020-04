Comisia Europeana transmite ca e exclus ca telefoanele sa fie urmarite pe motiv de stopare a pandemiei

Ziare.

Breton a facut aceste remarci in contextul in care mai multe tari au indicat ca au in vedere, in perspectiva ridicarii restrictiilor impuse in ideea de a limita pandemia, o serie de aplicatii pentru telefonul mobil ce ar permite reperarea si avertizarea persoanelor care s-au aflat in contact cu o alta persoana, contaminata."Nici nu se pune problema, nu voi sustine niciodata, niciodata, masuri care sa fie coercitive", a declarat duminica Breton, in emisiunea Le Grand Jury, coorganizata de RTL, Le Figaro si LCI. Utilizarea acestor aplicatii trebuie sa se faca "exclusiv pe baza de voluntariat", a adaugat comisarul european.In plus, aceste metode ar putea fi folosite "exclusiv de catre autoritatile sanitare. Imposibil pentru autoritatile judiciare, politie, comerciale, asigurari sa aiba acces", a subliniat Breton.Este vorba de principii continute intr-un "instrumentar" al Comisiei Europene si care vizeaza stabilirea unei "linii directoare a ceea ce ne gandim ca ar trebui facut si ce nu ar trebui", cu obiectivul ca aceasta sa fie acceptata "in urmatoarele 10 zile de ansamblul statelor membre", a mai spus Breton."Vom propune linii rosii extrem de clare, evident cu acordul complet al agentiilor nationale pentru protectia datelor private", a insistat comisarul european.