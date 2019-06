Digi va avea retea 5G in Bucuresti si alte 5 orase din tara, din vara

Ziare.

"Din toamna vom fi prezenti cu antene 5G in orasele. Se vor utiliza echipamente de la principalii furnizori de tehnologie pentru retele de telefonie mobila, respectiv Ericsson, Huawei si Nokia", a mai spus Popoviciu.Clientii pot face precomenzi pe www.digiromania.ro pentru achizitionarea modelelor Xiaomi Mi Mix 3 5G - 2.999 lei si 3.149 lei (TVA inclusa), pret in functie de capacitatea de stocare 64 GB si 12 GB, si Huawei Mate 20X 5G 6.299 lei (TVA inclusa)."Livrarea terminalelor care vor permite accesul la serviciile 5G, fiind compatibile VoLTE si VoWiFi, va avea loc in 2-3 saptamani", a spus Popoviciu, conform Profit.ro.El a adaugat ca orice client cu abonament Digi Mobil, care detine un terminal compatibil, va putea efectua trafic si in reteaua Digi Mobil 5G."Traficul va fi nelimitat. Traficul de 50 Gb/luna, la viteza de acces normala, disponibil anterior peste reteaua 4G, va fi disponibil si in reteaua 4G si 5G", a mai spus reprezentantul RCS&RDS.