Franta nu va exclude Huawei Tehnologies din viitoarea retea 5G

Autoritatea franceza de reglementare a sectorului telecomunicatiilor a lansat joi mult-asteptata licitatie pentru vanzarea spectrului 5G, punand capat discutiilor intense din ultimele luni dintre operatorii de telecomunicatii din tara si autoritati, legate de modalitatea cea mai buna pentru a instala tehnologia de internet mobil ultra-rapid."Nu avem ca tinta un producator de echipamente. Nu exista o excludere", a spus viceministrul Economiei, Agnes Pannier-Runacher, la televiziunea BFM Business.Pannier-Runacher a aratat ca in Franta exista trei producatori de echipamente activi. Huawei are o cota de piata de 25%, mai sunt prezenti Nokia si Ericsson. Samsung nu desfasoara inca activitati in Franta, dar este interesat de 5G.Aceasta a subliniat ca guvernul nu va exclude pe nimeni si ca Franta nu va urma exemplul Statelor Unite, ci va proceda de la caz la caz.Operatorii de telecomunicatii vor solicita permisiunea Guvernului pentru proiectele de retele 5G si vor primi aprobare in functie de considerentele de securitate nationala.