Huawei Romania raspunde acuzatiilor Ambasadei SUA: Prietenul la nevoie se cunoaste

Ziare.

com

Zuckerman avertizase ca Partidul Comunist Chinez s-ar folosi de moartea a mii de europeni pentru a inmana masti marca Huawei deghizate in donatii umanitare, ceea ce este "inadmisibil" si a avertizat autoritatile romane ca "aceasta este o companie careia nu i se poate incredinta securitatea nationala" si care pune in pericol libertatea.In replica, Huawei Romania a respins toate acuzatiile si a indemnat la rezervare si solidaritate."Avand un istoric al activitatii noastrecompetenti, barbati si femei, consideram ca este de datoria noastra sa dam dovada de responsabilitate in perioada dificila pe care o traverseaza Romania in aceste momente.In toate aceste decenii de munca intensa rasplatita cu succese pe masura, posibile in special datorita angajatilor romani, noi cei de la Huawei am fost mereu aproape de Romania si romani, la bine dar mai ales la greu.Nu am putut sa trecem cu vederea, cu profund regret, atacuri recente din partea unor persoane, inclusiv oficiali de straini diplomatici de rang inalt, indreptate impotriva lucrurilor bune realizate de angajatii Huawei in cea mai grava criza medicala cu care s-a confruntat vreodata Romania.Huawei Romania crede cu tarie ca prietenul la nevoie se cunoaste. Sustinem eforturile intreprinse de oricine din comunitatea locala in sprijinul Romaniei si al cetatenilor sai in aceste vremuri tulburi si, mai mult ca oricand, consideram casi declaratii politice de aceasta natura. Politizarea acestei tragedii nu ajuta in niciun fel Romania sa depaseasca provocarile cu care se confrunta.Astazi, suntem toti romani si alegem sa facem ceea ce trebuie, ceea ce am facut de altfel constant in ultimii 18 ani:, sa ne implicam si sa aducem o contributie pozitiva la mediul social si economic romanesc", transmite Huawei Romania.Episodul este doar cel mai recent dintr-o serie de schimburi taioase dintre SUA si China , tari aflate in ultima perioada intr-un veritabil razboi comercial.Americanii au avertizat in repetate randuri ca nu este in ordine ca o companie chineza cum este Huawei, controlata de regimul comunist de la Beijing, sa fie implicata in dezvoltarea retelelor stategice de comunicatii (5G) din tarile occidentale, insa europenii nu au reactionat pana acum in mod decisiv.