Reteaua de telefonie mobila Telekom a "picat". Utilizatorii isi varsa nervii pe Facebook

Ziare.

com

Compania a anuntat pe pagina de Facebook ca, in aceste momente, se lucreaza la remedierea problemelor."Pe fondul unor disfunctionalitati de natura tehnica, o parte dintre clientii Telekom pot intampina dificultati in accesarea serviciilor de voce si date mobile. Echipele noastre tehnice lucreaza in acest moment pentru remedierea acestor disfunctionalitati in cel mai scurt timp posibil. Ne cerem scuze pentru neplacerile create si va asiguram ca specialistii nostri depun toate eforturile pentru restabilirea serviciilor la parametrii normali", se arata pe pagina de Facebook Telekom.Bineinteles, utilizatorii sunt nemultumiti de problemele intampinate si nu au ezitat sa isi exprime criticile in mediul online."Ne-am obisnuit cu lipsa de servicii si facturi umflate...e tipic romanesc, ce sa facem!!! Bine ca banii stiti sa-i cereti!!!!!", a scris un utilizator la postarea companiei.Clientii se plang de faptul ca problema dureaza de cateva ore, iar pana acum nu a fost remediata."Abia astept sa termin contractul cu Telekom! Mereu exista cate o problema! Exista problema asta de aproximativ 2 ore!!!", a mai aratat un internaut."Platesc facturi de 1.200 de lei (cei drept din vina mea, uit netul pornit), facturile nu vin la timp, deci platesc penalitati, semnal nu am mereu, iar netul se misca greu... Nu e Ok deloc ce oferiti", "Internetul nu functioneaza din luna Decembrie 2017, iar cu toate astea facturile vin, dar vin cu valori imense, nu sunteti companie serioasa deloc" sau "Destul de des, se intampla acest inconvenient si este de durata. Rog despagubiri" - au fost cateva dintre sutele de comentarii primite de Telekom.A.D.