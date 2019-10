Romanii au la dispozitie o aplicatie unica la nivel mondial, pentru verificarea zonelor cu semnal mobil

Ziare.

com

"Incepand de azi, ANCOM pune la dispozitia celor interesati o harta interactiva pe care toti romanii pot verifica zonele in care au semnal mobil si operatorii cu cel mai bun semnal. Va prezint aisemnal.ro , un instrument unic la nivel mondial, realizat integral fara niciun fel de inputuri, de catre echipa ANCOM.Spre deosebire de aplicatiile existente, aisemnal.ro nu se bazeaza pe simulari, nu contine informatii transmise de catre terti, iar valorile reflectate nu sunt obtinute in conditii de laborator. Romania are o harta obtinuta pe baza informatiilor din teren obtinute de catre echipele ANCOM, care au mers in localitati cu mai mult de 10 locuitori", a spus Grindeanu.Potrivit sefului ANCOM, datele din noua aplicatie au fost colectate de catre echipele autoritatii de pe o"Nu a fost o munca usoara, nu au fost conditii simple de munca. Echipele ANCOM au acoperit mai mult de 240.000 de km. Elaborand acest instrument independent, ANCOM a creat un reper al calitatii pentru utilizatori, care sunt invitati sa acceseze aisemnal.ro inainte de a achizitiona serviciile de telecomunicatii de la vreun operator.Aplicatia este pe cat de utila, pe atat de usor de folosit. Intram pe www.aisemnal.ro, selectam operatorul care ne intereseaza si selectam tehnologia care ne intereseaza - 2G, 3G sau 4G. Astfel, utilizatorii vor avea o imagine corecta a acoperirii cu semnal mobil.Sunt absolut convins ca aisemnal.ro va fi util si operatorilor din Romania si ii invitam sa-l foloseasca. Pentru popularea hartii, masuratorile au fost efectuate in perioada mai - august 2019 in peste 13.000 de localitati din Romania", a mentionat Sorin Grindeanu.Acesta a adaugat ca masuratorile se vor relua periodic in functie de dezvoltarea retelelor."Sa stiti ca este o munca titanica pe care colegii mei au facut-o in tara, pentru ca utilizatorii si operatorii sa aiba la dispozitie un instrument nepartinitor.Sunt convins ca in ultima perioada ati observat eforturile autoritatii pentru promovarea intereselor utilizatorilor de servicii telecom, si asta pentru ca noi credem ca un utilizator informat este mai puternic in relatia cu furnizorii. Chiar si atunci cand calculam tarife de terminare, ne gandim tot la beneficiul utilizatorului mizam. Facem intotdeauna o analiza de tipul cost-beneficiu.Anul 2020 va fi un punct de inflexiune in sectorul telecomunicatiilor din Romania. Vom vedea schimbari de paradigma si de abordare, vom beneficia de primele utilizari ale tehnologiei 5G si ne vom bucura de servicii noi. Trebuie sa avem intelepciunea sa utilizam toate aceste schimbari in folosul nostru", a subliniat presedintele ANCOM.Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) organizeaza, marti, conferinta internationala anuala ce are ca tema, in 2019, hartile de acoperire cu servicii de comunicatii electronice.Evenimentul marcheaza lansarea hartii nationale de acoperire cu retele mobile, un instrument pe care autoritatea l-a creat pentru a veni in sprijinul utilizatorilor romani care consuma din ce in ce in ce mai multe servicii de comunicatii mobile si au nevoie astfel de informatii usor accesibile, sigure si nepartinitoare cu privire la calitatea si extinderea acoperirii cu retele mobile.