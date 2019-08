Tarifele la convorbirile pe mobil, reduse cu aproape 10% - proiect

Ziare.

"Conform legislatiei europene, pana la finalul anului 2020, cel tarziu, operatorii prezenti pe piata unica vor practica acelasi tarif de terminare la puncte mobile, respectiv acelasi tarif de terminare la puncte fixe.Pentru ca ne dorim ca piata de comunicatii electronice din Romania sa isi pastreze standardele de competitivitate, iar utilizatorii sa beneficieze in continuare de oferte cat mai atractive, propunem reducerea cu aproximativ 10% a tarifului maxim de terminare pentru apelurile mobile actuale, ca masura tranzitorie pana la stabilirea tarifului unic european. Tariful propus a fost calculat de ANCOM conform recomandarilor Comisiei Europene", sustine Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM.Conform arbitrului pietei telecom, la data de 20 decembrie 2018 au intrat in vigoare la nivel european prevederile Directivei (UE) 2018/1972 ce stabilesc aplicarea, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2020, a unor tarife maxime de terminare a apelurilor la puncte mobile, respectiv la puncte fixe, unice la nivelul Uniunii Europene (UE).In acest context si ca masura tranzitorie, pana la adoptarea unui tarif de terminare a apelurilor la puncte mobile unic la nivel european, ANCOM propune aplicarea unui tarif maxim reglementat de 0,76 eurocenti/minut, comparativ cu 0,84 eurocenti/minut, cat este in prezent."Noul tarif a fost determinat pe baza de analiza comparativa ('benchmark') la nivel european. Astfel, tariful s-a calculat ca medie a tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile stabilite in statele membre ale Uniunii Europene care au utilizat un model de cost LRIC pur. Noul tarif se va practica incepand cu data de 1 ianuarie 2020", precizeaza autoritatea.ANCOM noteaza ca operatorii desemnati cu putere semnificativa de piata - Lycamobile, Orange Romania, Vodafone Romania, RCS&RDS si Telekom Romania Mobile Communications S.A. - vor avea obligatia sa nu depaseasca tariful maxim reglementat pentru furnizarea serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile in propria retea."In acest context, ANCOM considera ca solutia potrivita pentru piata din Romania, pentru perioada pana la aplicarea tarifului unic de terminare la nivel european, este revizuirea nivelului actual al tarifului tranzitoriu de terminare a apelurilor la puncte mobile, determinat ca medie a tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile stabilite in statele membre ale Uniunii Europene care au utilizat un model de cost LRIC (Long Run Incremental Cost - Costul gradual pe termen lung - n.red.) pur, pe baza informatiilor din cel mai recent raport al OAREC (Organismul autoritatilor europene de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice - n.red.) privind evolutia tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile la nivel european.Dupa parcurgerea procesului de consultare publica nationala, tariful maxim reglementat pentru apelurile la puncte mobile propus de ANCOM va intra si in procedura de consultare europeana", se arata intr-un comunicat de presa al ANCOM, transmis luni.Tariful propus de catre autoritatea de reglementare se va aplica, incepand cu 1 ianuarie 2020, pentru apelurile nationale, pentru apelurile initiate din Spatiul Economic European (SEE), cat si pentru apelurile initiate din afara SEE, daca acordurile internationale in vigoare nu permit instituirea unui regim diferit de tarifare.Masurile autoritatii pentru stabilirea tarifului maxim de terminare a apelurilor la puncte mobile pot fi consultate pe site-ul institutiei, iar persoanele interesate sunt invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 11 septembrie 2019.