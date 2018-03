Biserica la care faci donatii direct de pe telefon

Ziare.

Platile se pot face prin Apple Pay, Android Pay si SMS. Metoda vine dupa ce Biserica a testat-o in 40 de biserici pe parcursul verii lui 2017. Acum, urmeaza sa fie aplicata in toate cele 16.000 de biserici din Anglia pana la finalul lui 2018, scriu cei de la Playtech Platile nu vor cuprinde exclusiv donatiile, ci si taxele de nunti, botezuri, concerte si inmormantari. Ele vor fi efectuate cu ajutorul unui cititor de card SumUp. Platile contactless inca sunt in perioada de testare.Insa una din problemele principale ale donatiilot prin Apple Pay sau Android Pay este ca dureaza mai mult decat metoda old-school de colectare a banilor intr-un saculet. Biserica Anglicana vrea sa gaseasca o metoda de a face colectarea digitala de bani mai viabila, mai ales in cazul donatiilor singulare.