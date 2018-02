Cum a ajuns Nokia 8210 telefonul preferat al traficantilor de droguri

Ziare.

com

Inainte ca BlackBerry sa fie telefonul preferat al oamenilor de afaceri, persoanele care aveau o afinitate pentru vorbit la telefon, se mandreau cu un Nokia fara Bluetooth, WiFi sau GPS. Dintr-un punct de vedere, acelea erau telefoane de lux si, cu fiecare iteratie, veneau cu upgrade-uri importante pe parte de autonomie si design, mai putin cand venea vorba de functii smart, scriuc ei de la Playtech Partea cea mai interesanta este ca acele aparate, cu o vechime de impresionanta, nu au murit. Sunt folosite in continuare in tari aflate in curs de dezvoltare si in anumite cercuri de utilizatori