Da-te in leagan, daca vrei sa ... iti incarci telefonul!

In gara centrala din Utrecht (Olanda), calatorii se pot destinde in asemenea balansoare speciale. Proiectul, numit "Play for Power" ("Joaca-te pentru Putere"), a fost initiat de agentia ID310 si le propune calatorilor sa se dea in leagan cateva minute atat pentru a se distra, cat si pentru a-si reincarca putin bateriile celularelor, relateaza golem13.fr Cele trei aparate speciale au fost instalate sambata. Principiul de functionare este acelasi ca in cazul bicicletelor fixe care produc energie cand sunt folosite: Voi va miscati, iar structura instalata sub leagane transforma miscarea in energie pentru telefoanele mobile. Un bec verde sta aprins cat timp leaganul se misca, pentru a-i semnala proprietarului ca telefonul se incarca."Am vazut persoane care au luat trenul urmator doar pentru ca le-a placut sa se dea mai mult in leagan. Balansoarele sunt folosite si de tineri, dar si de cei mai putin tineri", a declarat Geert Koolen, purtatorul de cuvant al retelei NS.Vazand succesul de care se bucura aceasta initiativa, cei din conducerea cailor ferate olandeze studiaza posibilitatea de a instala permanent astfel de balansoare in gari, dupa modelul bicicletelor fixe care pot fi gasite deja in cele mai multe gari din Europa.C.B.