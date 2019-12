iPhone 11 Pro Max: merita sau nu sa il achizitionezi?

Ziare.

Acestea sunt cea de-a 13-a generatie de smartphone-uri lansate de companie.iPhone 11 a fost gandit sa fie, dintre cele trei, cel mai accesibil ca si pret, fiind succesorul lui iPhone XR.iPhone 11 Pro si iPhone 11 Pro Max sunt modelele succesoare ale lui iPhone XS si XS Max si sunt primele smartphone-uri Apple care primesc numele de "Pro", acesta fiind folosit pana acum de catre companie doar pentru dispozitivele mai mari precum iPad Pro sau MacBook Pro.Diferenta dintre iPhone 11 Pro si iPhone 11 Pro Max consta in marimea telefonului, a ecranului, dar si a rezolutiei acestuia. iPhone 11 Pro masoara 144 x 71.4 x 8.1 milimetri, cantareste 188 de grame, are un display cu diagonala de 5.8 inch si o rezolutie de 1125 x 2436 pixeli.iPhone 11 Pro Max masoara 158 x 77.8 x 8.1 milimetri, cantareste 226 de grame, are un display cu diagonala de 6.5 inch si o rezolutie de 1242 x 2688 pixeli.In rest, diferentele dintre cele doua telefoane nu sunt foarte mari, marimea fiind singura diferenta vizibila.Putem gasi iPhone 11 Pro Max in patru variante de culori si trei variante de memorie. Pentru varianta cu 64 de GB, pretul este undeva la 6700 de lei, in timp ce, pentru varianta cu 512 GB memorie, pretul este de aproximativ 8750 de lei.Pretul este destul de ridicat, avand in vedere faptul ca aceasta noua serie de smartphone-uri de la Apple nu au conectivitate 5G, iar ca design seamana destul de mult cu seria predecesoare.Exista, insa, destul de multe motive pentru care iPhone 11 Pro Max isi merita banii, motive ce te fac sa treci cu vederea aspectele negative mentionate mai sus.iPhone 11 Pro si iPhone 11 Pro Max sunt primele telefoane de la Apple care au o camera foto tripla. Camera principala este una wide de 26 mm, 12 MP si diafragma f/1.8.Cea de-a doua camera este una telephoto de 52 mm, 12 MP si diafragma f/2.0. Iar cea de-a treia camera este ultrawide de 13 mm, 12 MP si diafragma f/2.4. Camera frontala este una de 23 mm, 12 MP si diafragma f/2.2.Desi Apple a mai adaugat o camera in plus, imbunatatirile sunt date in special de procesarea imaginilor. Functia Smart HDR este acum imbunatatita, fata de iPhone 11 de exemplu.Exista un nou mod de noapte care este net superior oricarui alt smartphone, cu ajutorul caruia poti realiza fotografii incredibile in spatii putin sau deloc luminate. Functia se activeaza automat atunci cand simte ca este prea putina lumina.Spre deosebire de alte telefoane, reuseste sa pastreze detalii, iar in acelasi timp pastreaza si contrastul culorilor.De asemenea, mai exista o functie numita "Semantic rendering" care capteaza o fotografie sub-expusa inainte de a apasa butonul de fotografiere, una normala in momentul in care apesi butonul si una supra-expusa ulterior, fotografii pe care le suprapune pentru a obtine o lumina echilibrata in toate zonele fotografiei.Camera distige acum zone diferite ale unei fotografii, cum ar fi o floare sau un chip, si poate aplica Smart HDR separat pentru fiecare zona in parte, si nu aceleasi setari pe intreaga imagine cum facea inainte.Fotografiile realizate pe timpul zilei au culori naturale si detalii impresionante. Camera ultra-wide realizeaza fotografii mult mai bune pe timpul zilei, decat pe timpul noptii, dar camera telephoto ofera mult mai multe detalii acum in spatii putin sau deloc luminate.Bateria lui iPhone 11 Pro Max este de o durata impresionanta. Este o baterie Li-Ion de 3969 mAh cu incarcare rapida de 18 W, incarcandu-se 50% in 30 de minute.Este normal ca aceasta sa reziste in functie de nivelul de utilizare al telefonului, dar cu un consum mediu spre ridicat, aceasta baterie poate rezista lejer o zi intreaga.Ba chiar pentru persoanele ce nu utilizeaza asa de des telefonul mobil, poate chiar tine si doua zile, ceea ce nu mai este asa de comun printre smartphone-uri.Pentru persoanele ce se bazeaza pe telefonul mobil in viata de zi cu zi si au nevoie de acesta in mod constant, dar o baterie externa nu este o solutie pre buna, iPhone 11 Pro Max este ideal.Din punct de vedere al design-ului, nu prea s-au schimbat multe lucruri, dar exista totusi un aspect ce nu trebuie trecut cu vederea. iPhone 11 Pro Max ramane unul din putinele telefoane realizate din otel inoxidabil, care este mult mai rezistent decat aluminiul.Atat fata cat si spatele teefonului sunt realizate dintr-o sticla rezistenta, de data aceasta cu un aspect mat pe partea din spate a telefonului. Astfel, suprafata nu mai atrage amprente si arata si mult mai bine.iPhone 11 Pro Max este, per total, un smartphone foarte puternic, cu o camera excelenta si o baterie incredibila, ce fac ca acest telefon sa isi merite banii.