O companie de telefonie care a anuntat ca majoreaza abonamentele din cauza modificarilor legislative a fost amendata cu 70.000 de lei

Ziare.

com

Decizia operatorului vizat a fost luata in baza unei clauze contractuale care da dreptul operatorului economic sa majoreze costul abonamentului, in mod unilateral, oricand acesta considera necesar. Pentru practica incorecta, operatorul a fost amendat cu 70.000 de lei.Potrivit ANPC, s-a constatat incalcarea Legii 363/2007, respectiv articopul care prevede ca "O practica comerciala este incorecta daca: a) este contrara cerintelor diligentei profesionale; b) deformeaza sau este susceptibila sa deformeze in mod esential comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajunge sau caruia i se adreseaza ori al membrului mediu al unui grup, atunci cand o practica comerciala este adresata unui anumit grup de consumatori.""S-a constatat ca operatorul economic respectiv utilizeaza o practica comerciala incorecta, contrara diligentei profesionale, deoarece a ales sa transfere anumite costuri - aparute ca urmare a unor modificari legislative -, in sarcina consumatorilor, folosind o pozitie de forta dominanta si psihologica. Acest lucru s-a produs prin majorarea abonamentelor cu o suma de bani, crestere ce ar putea fi acceptata de majoritatea abonatilor in conditiile in care procedurile de renuntare la contract, sau de portare a numarului intr-o alta retea, sunt complicate si necesita o anumita perioada de timp. Astfel, furnizorul de servicii deformeaza sau este susceptibil sa deformeze, in mod esential, comportamentul economic al consumatorului mediu, care este deja intr-o relatie contractuala cu acesta", a transmis ANPC.In urma controalelor efectuate, ANPC a aplicat o sanctiune in valoare de 70.000 lei."Avand in vedere ca informatiile trimise, sau care urmeaza a fi trimise, de catre operatorul economic, cu privire la majorarea pretului pachetului de servicii, pot avea impact asupra unui numar de 2.338.617 consumatori, in temeiul prevederii art. 13 alin. 1 lit. b din Legea 363/2007 republicata, comisia intrunita la nivelul ANPC va analiza posibilitatea dispunerii incetarii practicii comerciale incorecte, chiar daca aceasta nu a fost inca utilizata, insa acest lucru este iminent", a mai transmis ANPC.Potrivit unor surse citate de Profit.ro ar fi vorba despre Vodafone, care a trimis clientilor mesaje in care i-a informat ca pretul abonamentelor va fi majorat cu 1 euro incepand cu luna mai. Contactat de Profit.ro, un reprezentant al Vodafone nu a transmis un punct de vedere pana la acest moment.