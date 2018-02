Problemele cu iPhone X continua - cum ajungi sa nu mai poti suna pe nimeni

Ziare.

Sunt multe motive sa-ti cumperi un iPhone X . Cel mai scump smartphone creat vreodata de catre Apple arata foarte frumos, este sprinten si imortalizeaza niste poze peste medie. Din pacate, asta nu inseamna ca este perfect. Mai multe probleme care tin de software au facut valuri in online in ultimele luni, chiar daca multe dintre ele s-au remediat.Din pacate pentru cei care au investit o avere in noul smartphone al gigantului din Cupertino, un numar important de utilizatori de iPhone X nu pot raspunde la apeluri. Numarul mare de rapoarte pe marginea subiectului au ajuns pe The Financial Times, ca in scurt timp, informatia sa fie preluata de 9to5Mac si multe alte publicatii de tech.