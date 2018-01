Producatorii pe care sa-i urmaresti anul acesta. Cine vine cu telefoanele de top in 2018

Ziare.

Poate ca doar am fost eu mai atent in ultimul an, dar telefoanele au facut un salt tehnologic ceva mai mare in aceste 12 luni decat in trecut. Daca arunci o privire pe marile lansari de telefoane din 2017, ai sa vezi ca producatorii s-au zbatut sa vina cu lucruri mai mult sau mai putin revolutionare.Ne-au dat camere foto duale, ecrane cu un raport de aspect nou, procesoare cu inteligenta artificiala si nu numai. Numele unora dintre producatori erau deja pe toate gardurile, in timp ce ale altora au fost afisate recent. Cat vor ramane acolo, e alta discutie.Privind la astfel de inovatii ale producatorilor bifate in 2017, nu putem decat sa ne intrebam ce ne va aduce 2018. Privind atat inapoi, cat si inainte, cred ca, mai degraba, 2018 va fi un an al rafinarii si al cimentarii trendurilor actuale. Marii vor fi mari in continuare, dar si cei mici sau inca necunoscuti au sanse sa ajunga sus.