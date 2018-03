Telefonul chinezesc cu o camera foto care depaseste orice alt gadget. Ce are special

Ziare.

com

Au trecut cativa ani de cand Nokia lansa 808 PureView sau Lumia 1020, cu un senzor de 40 de megapixeli. E momentul in care Huawei readuce in atentie o astfel de caracteristica.Huawei P20 Pro ar avea un astfel de senzor si, mai mult, va imita modul in care functioneaza teleobiectivele pe camerele foto DSLR sau mirrorless.